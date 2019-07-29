مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2019 .. وخطوات تسجيل الرغبات الإلكترونى لجميع الشُعب

يبدأ تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة بدءاً من بعد غد يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو من العام الجاري، حيث سوف يتم استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية 2019، من خلال الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة ولمدة 5 أيام فقط، ويعتبر الأحد القادم آخر أيام استقبال تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، بحد أدنى 320 درجة لطلاب الشعبة العلمية، و279 درجة فأكثر بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، ويجب على جميع الطلاب اختيار رغباتهم بمنتهى الدقة، وملء كافة خانات الرغبات الموجودة باستمارة التنسيق الإلكترونية.

خطوات التسجيل الإلكتروني لطلاب ثانوية عامة لتنسيق الجامعات والكليات المصرية 2019:

حددت وزارة التعليم العالي طريقة التقديم الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة لتقديم رغباتهم بالالتحاق بالأماكن الشاغرة للمرحلة الثانية، حيث يجب على الطالب بعد الدخول وتسجيل رقم جلوسه قراءة قائمة الكليات المتاحة للمرحلة الثانية بدقة وعناية شديدة، وتحديد رغباته حسب الأولوية لمحل سكنه لتقليل الاغتراب، وأما عن طريقة تسجيل رغبات المرحلة الثانوية للثانوية العامة 2019 فمن خلال إتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع تنسيق الثانوية العامة الإلكتروني.

2- كتابة رقم الجلوس، والرقم السري الخاص بكل طالب.

3- إدخال رغبات الطالب مع مراعاة التوزيع الجغرافي لمحل السكن.

ويجب على جميع الطلاب مراجعة قائمة الرغبات قبل إرسالها، والاختيار من الكليات أو المعاهد المخصصة لتلك الشعبة.

بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019:

بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة منذ صباح أمس الأحد أعلنت وزارة التعليم العالي عن وجود بعض الأماكن الشاغرة في بعض الجامعات، مثل توفر أماكن بكليات الهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية وكلية التخطيط العمراني والحاسبات والمعلومات والتربية النوعية بجامعة القاهرة والسويس، كما توفر أيضا أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية في كلية الإعلام في جامعة الوداى الجديد وبني سويف والقاهرة، وسوف تظهر قائمة الكليات والجامعات لطلاب المرحلة الثانية بعد غد الاربعاء عند الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتسجيل الرغبات.