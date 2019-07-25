مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بعد قفل باب المرحلة الأولي اليوم الخميس 25 يوليو

قامت اللجنة العليا للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، بلإعلان عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 الكليات والمعاهد، والتي من المقرر أن يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ب72 ساعة، والتي بدايته اليوم الأحد 21/7/25019،وسيستمر لمدة خمسة أيام، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” فسوف نقص عليكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق 2019 المرحلة الأولى.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن أن الطلبة الحاصلين عل نسبة 90% من المجموع الكلي يمثلون 36% من الطلبة الناجحين هذا العام، كما أن الحاصلين على نسب من 85% إلي 90% يمثلون 16% من الطلاب الناجحين، والحاصلون عل نسب من 80% إلي 85% يمثلون 14,5%، والحاصلون على نسب من 75% إلي 80% يمثلون 12%، والحاصلون على نسب من 70% إلي 85% يمثلون 9%، ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم المؤشرات النهائية لتنسيق الثانوية العامة.

ونتابع معكم اليوم مؤشرات المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولي اليوم في تمام الساعة الثالثة، كما سنوضح أيضاً الحدود الدنيا في تسجيل الرغبات 2019 للكليات العلمية والأدبية حيث يبحث الآلاف من الطلاب عليها من خلال نتيجة تنسيق الجامعات العام الماضي نظرًا لأنها مؤشر أولي للعام الحالي، على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لكونها الموقع الرسمي للتنسيق، والجدير بالذكر أن تنسيق العام الماضي للمرحلة الثاية جاء كالأتي .