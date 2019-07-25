مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بعد قفل باب المرحلة الأولي اليوم الخميس 25 يوليو

قامت اللجنة العليا للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، بلإعلان عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 الكليات والمعاهد، والتي من المقرر أن يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ب72 ساعة، والتي بدايته اليوم الأحد 21/7/25019،وسيستمر لمدة خمسة أيام، ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” فسوف نقص عليكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق 2019 المرحلة الأولى.
حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن أن الطلبة الحاصلين عل نسبة 90% من المجموع الكلي يمثلون 36% من الطلبة الناجحين هذا العام، كما أن الحاصلين على نسب من 85% إلي 90% يمثلون 16% من الطلاب الناجحين، والحاصلون عل نسب من 80% إلي 85% يمثلون 14,5%، والحاصلون على نسب من 75% إلي 80% يمثلون 12%، والحاصلون على نسب من 70% إلي 85% يمثلون 9%، ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم المؤشرات النهائية لتنسيق الثانوية العامة.
ونتابع معكم اليوم مؤشرات المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولي اليوم في تمام الساعة الثالثة، كما سنوضح أيضاً الحدود الدنيا في تسجيل الرغبات 2019 للكليات العلمية والأدبية حيث يبحث الآلاف من الطلاب عليها من خلال نتيجة تنسيق الجامعات العام الماضي نظرًا لأنها مؤشر أولي للعام الحالي، على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لكونها الموقع الرسمي للتنسيق، والجدير بالذكر أن تنسيق العام الماضي للمرحلة الثاية جاء كالأتي .
|الشعبة العلمية
|حد أدنى 320 درجة فأكثر
|نسبة 78,05%
|الشعبة الأدبية
|285 درجة
|نسبة 69,51 %
جاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 من خلال نتيجة تنسيق الجامعات 2019 بالنسب والدرجات كالأتي:
الشعبة العلمية:
- الطب البشري: 402 درجة بنسبة بلغت 98.04%
- طب الأسنان: 401 درجة بنسبة بلغت 97.8%
- العلاج الطبيعي: 396.5 بنسبة بلغت 96.7%
- الصيدلة: 397 درجة بنسبة بلغت 96.8%
الشعبة الأدبية:
- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 394 درجة بنسبة بلغت 96.1%
- كلية الآثار 376 درجة بنسبة بلغت 91.7
- كلية الإعلام: 389.5 درجة بنسبة بلغت 95%
- كلية الألسن: 388.5 درجة بنسبة بلغت 94.75% .
كما جاء تنسيق المرحلة الأولي رسمياً كالاتي
|الكلية
|الدرجة
|هندسة بترول وتعدين جامعة السويس
|405 درجة
|طب كفر الشيخ
|404 درجة
|طب المنصورة
|405 درجة
|طب شبين الكوم جامعة المنوفية
|403.5 درجة
|طب المنيا
|403.5 درجة
|طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس
|404 درجة
|طب طنطا
|403.5 درجة
|طب الزقازيق
|403.5 درجة
|طب القاهرة
|403 درجة
|طب سوهاج
|403 درجة
|طب الإسكندرية
|403 درجة
|طب بورسعيد
|403 درجة
|طب بنها
|403 درجة
|طب حلوان
|402 درجة
|طب أسنان القاهرة
|401 درجة
|طب أسنان عين شمس
|401 درجة
|طب أسنان كفر الشيخ
|401 درجة
|كلية طب الأسنان جامعة أسيوط
|401 درجة
|كلية طب أسنان الفيوم
|401 درجة
|صيدلة طنطا
|398 درجة
|كلية الصيدلة جامعة دمنهور
|398 درجة
|صيدلة كفر الشيخ
|398.5 درجة
|صيدلة الزقازيق
|398 درجة
|صيدلة عين شمس
|397.5 درجة
|صيدلة الإسكندرية
|397 درجة
|صيدلة بورسعيد
|397.5 درجة
|صيدلة القاهرة
|397.5 درجة
|صيدلة حلوان
|397 درجة
|علاج طبيعي ج كفر الشيخ
|396.5 درجة
|علاج طبيعي القاهرة
|396.5 درجة
|قتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|395 درجة
|علوم البترول والتعدين مطروح
|395 درجة
|كلية الألسن كفر الشيخ
|394 درجة
|طب بيطري بنى سويف
|394.5 درجة
|طب بيطرى دمنهور
|394 درجة
|طب بيطري الزقازيق
|394 درجة
|هندسة القاهرة
|392 درجة
|هندسة دمياط
|391 درجة
|هندسة عين شمس
|389.5 درجة
|هندسة طنطا
|386.5 درجة
|هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية
|388 درجة
|هندسة الإسكندرية
|385.5
|هندسة شبرا بنها
|385 درجة
|هندسة كفر الشيخ
|385 درجة
|لاج طبيعي قنا
|396.5 درجة
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