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مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بعد قفل باب المرحلة الأولي اليوم الخميس 25 يوليو

كتب Sara Aliفي آخر تحديث
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2019 بعد قفل باب المرحلة الأولي اليوم الخميس 25 يوليو
تنسيق المرحلة الثانية 2019

قامت اللجنة العليا للتنسيق عبر بوابة الحكومة المصرية، بلإعلان عن موعد تنسيق الثانوية العامة 2019 الكليات والمعاهد، والتي من المقرر أن يبدأ بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ب72 ساعة، والتي بدايته اليوم الأحد 21/7/25019،وسيستمر لمدة خمسة أيام،  ومن خلال حرصنا في موقع “كلمة دوت أورج” فسوف نقص عليكم كافة التفاصيل الخاصة بتنسيق 2019 المرحلة الأولى.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بالإعلان عن أن الطلبة الحاصلين عل نسبة 90% من المجموع الكلي يمثلون 36% من الطلبة الناجحين هذا العام، كما أن الحاصلين على نسب من 85% إلي 90% يمثلون 16% من الطلاب الناجحين، والحاصلون عل نسب من 80% إلي 85% يمثلون 14,5%، والحاصلون على نسب من 75% إلي 80% يمثلون 12%، والحاصلون على نسب من 70% إلي 85% يمثلون 9%، ومن خلال تلك المقالة سوف نعرض معكم المؤشرات النهائية لتنسيق الثانوية العامة.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 المرحلة الثانية

 

ونتابع معكم اليوم مؤشرات المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولي اليوم في تمام الساعة الثالثة، كما سنوضح أيضاً الحدود الدنيا في تسجيل الرغبات 2019 للكليات العلمية والأدبية حيث يبحث الآلاف من الطلاب عليها من خلال نتيجة تنسيق الجامعات العام الماضي نظرًا لأنها مؤشر أولي للعام الحالي، على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية لكونها الموقع الرسمي للتنسيق، والجدير بالذكر أن تنسيق العام الماضي للمرحلة الثاية جاء كالأتي .

الشعبة العلميةحد أدنى 320 درجة فأكثرنسبة 78,05%
الشعبة الأدبية285 درجةنسبة 69,51 %

جاءت توقعات تنسيق الثانوية العامة 2019 من خلال نتيجة تنسيق الجامعات 2019  بالنسب والدرجات كالأتي:

الشعبة العلمية:

  • الطب البشري: 402 درجة بنسبة بلغت 98.04%
  • طب الأسنان: 401 درجة بنسبة بلغت 97.8%
  • العلاج الطبيعي: 396.5 بنسبة بلغت 96.7%
  • الصيدلة: 397 درجة بنسبة بلغت 96.8%

الشعبة الأدبية:

  • كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: 394 درجة بنسبة بلغت 96.1%
  • كلية الآثار 376 درجة بنسبة بلغت 91.7
  • كلية الإعلام: 389.5 درجة بنسبة بلغت 95%
  • كلية الألسن: 388.5 درجة بنسبة بلغت 94.75% .

كما جاء تنسيق المرحلة الأولي رسمياً كالاتي 

الكليةالدرجة
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس405 درجة
طب كفر الشيخ404 درجة
طب المنصورة 405 درجة
طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5 درجة
طب المنيا403.5 درجة
طب الإسماعيلية جامعة قناة السويس 404 درجة
طب طنطا 403.5 درجة
طب الزقازيق 403.5 درجة
طب القاهرة 403 درجة
طب سوهاج403 درجة
طب الإسكندرية403 درجة
طب بورسعيد403 درجة
طب بنها403 درجة
طب حلوان402 درجة
طب أسنان القاهرة401 درجة
طب أسنان عين شمس401 درجة
طب أسنان كفر الشيخ401 درجة
كلية طب الأسنان جامعة أسيوط401 درجة
كلية طب أسنان الفيوم401 درجة
صيدلة طنطا 398 درجة
كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398 درجة
صيدلة كفر الشيخ 398.5 درجة
صيدلة الزقازيق398 درجة
صيدلة عين شمس397.5 درجة
صيدلة الإسكندرية397 درجة
صيدلة بورسعيد397.5 درجة
صيدلة القاهرة 397.5 درجة
صيدلة حلوان397 درجة
علاج طبيعي ج كفر الشيخ396.5 درجة
علاج طبيعي القاهرة 396.5 درجة
قتصاد وعلوم سياسية القاهرة395 درجة
علوم البترول والتعدين مطروح395 درجة
كلية الألسن كفر الشيخ394 درجة
طب بيطري بنى سويف394.5 درجة
طب بيطرى دمنهور394 درجة
طب بيطري الزقازيق394 درجة
هندسة القاهرة 392 درجة
هندسة دمياط 391 درجة
هندسة عين شمس389.5 درجة
هندسة طنطا386.5 درجة
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية388 درجة
هندسة الإسكندرية385.5
هندسة شبرا بنها385 درجة
هندسة كفر الشيخ385 درجة
لاج طبيعي قنا 396.5 درجة

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عن الكاتب

Sara Ali

سارة على، مهندسة بحب الكتابه وتتبع المقالات بحب معرفة الاخبار وتحليها

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