“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من واقع تنسيق 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية.. بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية

يتابع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعام 2019 نتيجة الثانوي الفني كما يتابعون أيضا توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية الآلاف من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني في مختلف الأقسام والشعب، ويشغل بالهم تنسيق الدبلومات الفنية 2019 حتى يحددون مصيرهم والكليات التي يلتحقون بها وفق مجموعهم في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، والآن يتجه كافة الطلبة والطالبات إلى متابعة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال قراءة تنسيق السنوات الماضية عبر بوابة الحكومة المصرية، على أمل أنها لم تتغير كثيرًا هذا العام.
في تلك الأيام، يكون الطلاب في حيرة شديدة بين معرفة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية، وترقب نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس على البوابة المصرية للتعليم الفني.
موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019
وتجدر الإشارة إلى ما صرح به نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، حيث صرح بأن الطالبات بالتعليم الفني يستحقون الإشادة، فقد كانوا على قدر كبير من المسئولية وأكثر التزاما من الطلاب البنين، وذلك أثناء العام الدراسي من بدايته، وكذلك أثناء سير العملية الامتحانية، وأشاد الدكتور مجاهد بالمستوى التحصيلي العلمي لطالبات التعليم الفني بمصر بمختلف أقسامه وشعبه، حيث ذكر مجاهد أن تحصيل الطالبات العلمي يوازى كثيرا النماذج الأوروبية، والجدير بالذكر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني نظامي 3 و 5 سنوات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) في مختلف محافظات الجمهورية، سوف يكون أول يوليو المقبل.
روابط نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة
- رابط البوابة المصرية للتعليم الفني
- رابط بوابة الثانوي الفني
- الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك
تنسيق الدبلومات الفنية 2019
بعد حصول الطلاب على نتيجة الدبلوم الفني 2019 يتوجهون إلى موقع بوابة الحكومة المصرية ويخوضون تجربة ملئ 48 رغبة من الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية المتاحة وفق مجموع كل طالب بعد دخوله بالرقم السري الخاص به والشهادة الثانوية الحاصل عليها سواء المدارس (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية)، والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، وينتظرون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بالكليات التى تم ترشيحهم لها.
توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019
يتوقع الكثيرون من مسئولي التعليم أن لا يختلف تنسيق الدبلوم الفني 2019 على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 كثيراً، ولاسيما مع توقع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 أنها لا تختلف كثيرًا عن العام الماضي، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2018 بأبرز الكليات والمعاهد وذلك حسب المؤشرات الأولية على النحو التالي:
بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.
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بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018
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بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018
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استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني gdepexams.emis.gov.eg نتائج دبلوم الفني (تمريض – زراعي – صناعي – تجاري – فندقي)
من يريد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عليه ترك تعليق متضمن رقم الجلوس والشعب والقسم الخاص به فضلاً عن المدرسة والمحافظة، ونرسل له النتيجة ببيان الدرجات كاملة عقب ظهورها، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والالتحاق بالكليات التى يرغبونها.
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