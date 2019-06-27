“مؤشرات” توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من واقع تنسيق 2018 عبر بوابة الحكومة المصرية.. بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية

يتابع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية للعام 2019 نتيجة الثانوي الفني كما يتابعون أيضا توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية الآلاف من الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني في مختلف الأقسام والشعب، ويشغل بالهم تنسيق الدبلومات الفنية 2019 حتى يحددون مصيرهم والكليات التي يلتحقون بها وفق مجموعهم في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، والآن يتجه كافة الطلبة والطالبات إلى متابعة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 من خلال قراءة تنسيق السنوات الماضية عبر بوابة الحكومة المصرية، على أمل أنها لم تتغير كثيرًا هذا العام.

في تلك الأيام، يكون الطلاب في حيرة شديدة بين معرفة توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية بالمؤشرات الأولية للكليات العلمية والأدبية، وترقب نتيجة الدبلوم الفني 2019 برقم الجلوس على البوابة المصرية للتعليم الفني.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به نائب وزير التعليم للتعليم الفني، الدكتور محمد مجاهد، حيث صرح بأن الطالبات بالتعليم الفني يستحقون الإشادة، فقد كانوا على قدر كبير من المسئولية وأكثر التزاما من الطلاب البنين، وذلك أثناء العام الدراسي من بدايته، وكذلك أثناء سير العملية الامتحانية، وأشاد الدكتور مجاهد بالمستوى التحصيلي العلمي لطالبات التعليم الفني بمصر بمختلف أقسامه وشعبه، حيث ذكر مجاهد أن تحصيل الطالبات العلمي يوازى كثيرا النماذج الأوروبية، والجدير بالذكر أن موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني نظامي 3 و 5 سنوات ( زراعي – صناعي – تجاري – فندقي ) في مختلف محافظات الجمهورية، سوف يكون أول يوليو المقبل.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية مباشرة

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بعد حصول الطلاب على نتيجة الدبلوم الفني 2019 يتوجهون إلى موقع بوابة الحكومة المصرية ويخوضون تجربة ملئ 48 رغبة من الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية المتاحة وفق مجموع كل طالب بعد دخوله بالرقم السري الخاص به والشهادة الثانوية الحاصل عليها سواء المدارس (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية)، والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، وينتظرون موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بالكليات التى تم ترشيحهم لها.

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يتوقع الكثيرون من مسئولي التعليم أن لا يختلف تنسيق الدبلوم الفني 2019 على تنسيق الدبلومات الفنية 2018 كثيراً، ولاسيما مع توقع نتيجة الدبلومات الفنية 2019 أنها لا تختلف كثيرًا عن العام الماضي، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2018 بأبرز الكليات والمعاهد وذلك حسب المؤشرات الأولية على النحو التالي:

بيان بالحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي خمس سنوات لعام 2018.

الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 97.94 هندسة قنا 96.90 هندسة أسوان 96.17 هندسة كفر الشيخ 95.56 هندسة الفيوم 95.44 هندسة سوهاج 95.44 هندسة بني سويف 94.95 هندسة الاسكندريه 94.78 هندسة القاهره 94.75 هندسة طنطا 94.72 هندسة الاسماعيلية 94.61 هندسة المطريه جامعة حلوان 94.55 هندسة السويس 94.25 هندسة شبرا بنها 94.22 كلية هندسة بنها 93.89 هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 93.83 هندسة دمياط 93.72 هندسة حلوان 93.61 هندسة المنصوره 93.61 هندسة بور سعيد 93.56 هندسة أسيوط 93.50 هندسة عين شمس 93.42 هندسة الزقا زيق 93.40 هندسة المنيا 93.39 كلية هندسة الطاقة بأسوان 93.33 هندسة إلكترونية منوف جامعة المنوفية 93.33 معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 92.56 تربية حلوان 92.39 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 92.06 معهد القناة العالي للهندسة بالسويس 91.95 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 91.94 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 91.94 معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 91.78 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 91.72 تربية جامعة السويس 91.67 تربية المنيا 91.55 العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 91.50 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 91.30 معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 91.17 معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 91.15 كلية التعليم الصناعي جامعة حلوان 90.94 معهد عالي هندسه 6 أكتوبر بمصروفات 90.89 المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 90.80 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 90.75 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 90.67 معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا بمصروفات 90.61 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 90.45 معهد الوادي العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية 90.39 الإهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر 90.33 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 90.30 معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا م 6 أكتوبر بمصروفات 90.28 السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 90.11 معهد طيبة العالي للهندسة بالمعادي بمصروفات 89.90 عالي هندسة بلبيس 89.67 القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الأول القاهرة الجديدة 89.67 معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 89.61 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 89.50 نوعية طنطا 89.44 كلية التعليم الصناعي بجامعة السويس 89.35 مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 89.33 المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 89.22 ع.هندسة وتكنولوجيا العبور ك21 طريق بلبيس الصحراوي 88.90 كلية التعليم الصناعي جامعة بني سويف 88.44 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 88.40 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 88.00 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 87.94 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 87.90 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 87.83 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 87.70 معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.70 كلية التعليم الصناعي جامعة سوهاج 87.70 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 87.25 نوعية عباسيه 86.95 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 86.80 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 86.78 نوعية كفر الشيخ 86.56 معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 86.35 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 86.28 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 86.25 كلية الآثار بالاقصر 85.78 تربية نوعية اسوان 85.50 نوعية قنا 85.30 نوعية اشمون 85.20 نوعية بنها 85.10 نوعية بور سعيد 85.05 نوعية الفيوم 84.15 نوعية جامعة دمياط 84.05 نوعية الزقازيق 84.00 نوعية المنصوره 83.89 تربية نوعية منيه النصر ج المنصورة 83.40 نوعية المنيا 82.65 تربية نوعية ميت غمر ج المنصورة 82.61 معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 82.22 العالي ترميم الآثار بأبي قير 81.85 فنون تطبيقيه حلوان 79.75 اقتصاد منزلي حلوان 79.45 المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 79.44 الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية 79.28 اقتصاد منزلي شبين الكوم ج منوفية 78.30 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 78.00 كلية الاثار ج اسوان 77.89 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الألية ش(نظم معلومات) 77.84 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإدارة ومحاسبة 77.80 كلية الاقتصاد المنزلى بالعريش 77.39 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 77.17 معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية 76.56 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.30 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 75.40 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 75.33 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 75.33 التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 75.15 اثار القاهره 75.00 اثار دمياط 75.00 الاثار بصان الحجر ج الزقازيق 75.00 الاثار واللغات بفرع مطروح ج الاسكندرية 75.00 فنون جميله فنون المنيا 75.00 فنون جميله فنون الاقصر 75.00 كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 75.00 كلية الآثار سوهاج 75.00 كلية الفنون التطبيقية بنى سويف 75.00 فنون جميله فنون ج الاسكندريه 75.00 فنون جميله عماره ج الاسكندريه 75.00 فنون تطبيقية جامعة دمياط 75.00 اثار قنا جنوب الوادي 75.00 اثار الفيوم 75.00 زراعه مشتهر 75.00 فنون جميله عماره المنيا 75.00 فنون جميله فنون حلوان 75.00 فنون جميله عماره ج حلوان 75.00 كلية الفنون التطبيقية ببنها 75.00 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 74.06 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 73.56 معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 73.39 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 72.78 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 60.22

بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة تجاري خمس سنوات لعام 2018

الكلية الحد الأدنى تجارة قنا ج جنوب الوادي 88.40 تجارة انتساب موجه بقنا جامعة جنوب الوادي 86.33 تجاره جامعة السويس 86.20 كلية تجارة ج أسوان 86.20 تجارة انتساب موجه اسوان 84.90 تجاره الاسكندريه 84.22 تجاره سوهاج 83.83 تربية حلوان 83.61 تجاره اسيوط 82.72 كلية التجارة ج العريش 82.50 تجاره بنى سويف 82.30 تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس 81.80 تجاره انتساب موجه سوهاج 81.60 تجاره القاهره 81.40 تجاره جامعة دمياط 81.33 تجاره انتساب موجة جامعة السويس 81.20 تجارة جامعة السادات 80.56 تجاره انتساب موجه الاسكندريه 80.33 تجاره عين شمس 80.20 تجاره انتساب موجه اسيوط 79.89 تجاره الزقازيق 79.78 تجاره بنها 79.72 تجاره بور سعيد 79.70 تجاره انتساب موجه اسماعيليه ج قناة السويس 79.36 كلية التجارة/انتساب موجه ج العريش 79.33 تجاره دمنهور 79.28 تجاره شبين الكوم ج المنوفية 78.80 تجاره المنصوره 78.72 تجاره انتساب موجه بنى سويف 78.20 تجاره طنطا 78.00 تجاره وإدارة أعمال ج حلوان 77.91 تجاره كفر الشيخ 77.72 تجاره انتساب موجه قاهره 77.70 نوعية جامعة دمياط 77.56 حقوق سوهاج 77.44 تجارة انتساب موجة جامعة السادات 77.10 تجاره انتساب موجه دمنهور 76.56 تجاره انتساب موجه جامعة بور سعيد 76.50 تجاره انتساب م. بنها 76.50 تجاره انتساب موجه حلوان 76.44 تجاره انتساب موجه عين شمس 76.39 تجاره انتساب موجه الزقازيق 76.33 تجاره انتساب موجه جامعة دمياط 76.28 تجاره انتساب موجه المنصوره 76.10 تجاره انتساب موجه كفر الشيخ 75.89 تجاره انتساب موجه شبين كوم ج المنوفية 75.72 تجاره انتساب موجه طنطا 75.33 كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد 75.17 كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم مالية وادارية) ج الزقازيق 75.05 حقوق اسوان 75.00 حقوق طنطا 75.00 حقوق جامعة السادات 75.00 حقوق انتساب موجه جامعة السادات 75.00 حقوق عين شمس 75.00 حقوق قنا جنوب الوادي 75.00 حقوق انتساب موجه قنا ج. الوادي 75.00 حقوق حلوان 75.00 حقوق انتساب موجه حلوان 75.00 كلية حقوق المنيا 75.00 حقوق اسيوط 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.00 حقوق الاسكندريه 75.00 حقوق انتساب موجه سوهاج 75.00 حقوق القاهره 75.00 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 75.00 حقوق بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه طنطا 75.00 حقوق انتساب موجه اسيوط 75.00 حقوق انتساب موجه القاهره 75.00 حقوق انتساب موجه عين شمس 75.00 حقوق انتساب موجه الزقازيق 75.00 حقوق انتساب موجه المنصوره 75.00 حقوق انتساب موجه بنى سويف 75.00 حقوق انتساب موجه الاسكندريه 75.00 حقوق انتساب موجه شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق دمياط 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 حقوق شبين الكوم ج منوفية 75.00 حقوق بنها 75.00 حقوق انتساب م بنها 75.00 حقوق بورسعيد 75.00 حقوق الفيوم 75.00 حقوق انتساب موجه اسوان 75.00 حقوق المنصوره 75.00 حقوق الزقازيق 75.00 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 73.61 المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 73.61 معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 73.60 العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 73.39 الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 73.20 المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 72.90 العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 72.70 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 72.70 العالي سياحة وفنادق الغردقة 71.94 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) 71.60 معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 71.30 العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 71.10 العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة 71.10 معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 71.00 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 70.90 العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.70 معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة – محاسبة – تجارة خارجية) 70.10 معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 69.90 الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 69.40 العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 69.22 الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم 68.70 عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 68.70 العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية 67.94 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 67.60 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 67.60 نظم معلومات ادارية قطاميه 66.94 العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 65.83 العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول 65.00 المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.70 المعهد العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة 64.40 معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 64.00 العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 63.80 العالي حاسبات و نظم تجمع أول 63.67 الفراعنة العالي إدارة أعمال 63.00 العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر 61.30

بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة زراعي خمس سنوات لعام 2018

الكلية الحد الأدنى كلية التكنولوجيا والتنمية ش (علوم زراعية) ج الزقازيق 75.00 زراعه المنصوره 75.00 زراعه الاسماعيليه ج قناة السويس 75.00 زراعه شبين الكوم ج المنوفية 75.00 تربية شبين الكوم 75.00 زراعه عين شمس 75.00 برنامج التعليم التبادلى بكلية السياحة والفنادق بالمنيل ج حلوان 75.00 معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 73.52 معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 72.22 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد اسيوط بمصروفات 69.07 المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة – الشرقية 68.70 معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد شعبة تربوية أسيوط بمصرفات 64.81 العالي الفندقى بالاقصر إيجوث 62.78 العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية 61.48 العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده 61.41 العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه 60.74

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من يريد الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عليه ترك تعليق متضمن رقم الجلوس والشعب والقسم الخاص به فضلاً عن المدرسة والمحافظة، ونرسل له النتيجة ببيان الدرجات كاملة عقب ظهورها، ونتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والالتحاق بالكليات التى يرغبونها.