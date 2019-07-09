مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2019| اعتماد نتيجة العينات العشوائية لأوراق الثالث الثانوي تعرف علي نسب النجاح لكل مادة

تم يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2019 اعتماد نتيجة العينات العشوائية والتي تعد من مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2019 وقد كانت النسبة العامة هي “جيد جدا” في المواد التي تم بالفعل تصحيحها، والجدير بالذكر أن نسبة نجاح الثالث الثانوي في العينات العشوائية أعلي من عام 2018 و2017، وهذا قد يعني ارتفاع درجات الطلاب وبالتالي ارتفاع تنسيق القبول بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك لزيادة الإقبال علي كليات القمة، وحاليا يترقب طلاب تالتة ثانوي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 بفارغ الصبر، وهذا ليعرفوا درجاتهم والكليات المناسبة لهم، سواء كانوا في الشعبة العلمية أو الادبية، تابعنا للمزيد حول بوابة الحكومة المصرية نتيجة الثانوية العامة.

مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2019

كان هناك بعض التخوفات من بعض الامتحانات في الثانوية العامة، مثل التاريخ والكيمياء والرياضيات بشكل عام، لكن مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2019 في هذه المواد مرضية جدا، بل إن هناك العديد من الطلاب الذين حصلوا علي الدرجات النهائية، وجائت نسبة النجاح في الثانوية العامة كالتالي:

المادة نسبة النجاح الدرجة النهائية علم النفس والاجتماع 95.5% 2483 طالب الكيمياء 83.4% 992 طالب الجغرافيا 94.9% 430 طالب الفيزياء 85.4% 401 طالب اللغة الأجنبية الثانية 98.7% 6229 طالب الجبر والهندسة الفراغية 88.6% 294 طالب اللغة العربية 96.5% 53 طالب اللغة الانجليزية 90.9% 119 طالب التاريخ 78.2% 59 طالب الاستاتيكا 85.1% 153 طالب الأحياء 91.5% 401 طالب

نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019

وحسب الجدول التالي نري أن أقل نسبة النجاح في الثانوية العامة 2019 هي لمادة التاريخ “الشعبة الأدبية” وأعلي نسبة نجاح هي لمادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب “فرنسي، الماني، ايطالي، اسباني” وقد حصل 6229 طالب علي الدرجة النهائية في المادة، وكانت أقل المواد في نسبة النجاح للشعبة العلمية هي مادة الكيمياء بنسبة نجاح 83.4%.