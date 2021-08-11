التقويم الدراسي.. موعد دوام المدارس في الكويت 2022/2021

عقد وزير التربية الدكتور علي المضف، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، مؤتمر صحفي هام بخصوص عودة الدراسة في المدارس الكويتية، حيث كشف الدكتور على المضف عن موعد بداية الدراسة في مدارس الكويت للعام الدراسي 2022/2021، كما حدد خلال المؤتمر الصحفي نظام الحضور إلى المدارس، كما حدد كافة الخطوط العريضة للطلبة المطعمين وغير المطعمين وكيفية حضورهم للمدارس.
تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير التربية الدكتور علي المضف
- موعد بداية الدراسة في مدارس الكويت سوف تكون يوم 3 أكتوبر 2021.
- دوام طلبة نصف الفصل في يوم، والنصف الآخر في اليوم التالي.
- اليوم الذي يكون فيه دوام الطالب غير حضوري في المدرسة سيكون حضوره أون لاين.
- كل مجموعة سوف تداوم 5 أيام في الأسبوع.
- الطلبة غير المطعمين يجب أن يقدموا فحص pcr بداية كل أسبوع.