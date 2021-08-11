التقويم الدراسي.. موعد دوام المدارس في الكويت 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
المؤتمر الصحفي لوزير التربية علي المضف المؤتمر الصحفي لوزير التربية علي المضف

عقد وزير التربية الدكتور علي المضف، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، مؤتمر صحفي هام بخصوص عودة الدراسة في المدارس الكويتية، حيث كشف الدكتور على المضف عن موعد بداية الدراسة في مدارس الكويت للعام الدراسي 2022/2021، كما حدد خلال المؤتمر الصحفي نظام الحضور إلى المدارس، كما حدد كافة الخطوط العريضة للطلبة المطعمين وغير المطعمين وكيفية حضورهم للمدارس.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير التربية الدكتور علي المضف

  • موعد بداية الدراسة في مدارس الكويت سوف تكون يوم 3 أكتوبر 2021.
  • دوام طلبة نصف الفصل في يوم، والنصف الآخر في اليوم التالي.
  • اليوم الذي يكون فيه دوام الطالب غير حضوري في المدرسة سيكون حضوره أون لاين.
  • كل مجموعة سوف تداوم 5 أيام في الأسبوع.
  • الطلبة غير المطعمين يجب أن يقدموا فحص pcr بداية كل أسبوع.

دوام المدارس في الكويت 2022

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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