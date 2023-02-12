ما هي تخصصات كلية الهندسة بجامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت؟

بواسطة محمود عطا الله
تخصصات جامعة عبدالله السالم تخصصات جامعة عبدالله السالم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، أن بداية الدراسة في جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت، ستكون في سبتمبر القادم مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024، جامعة عبدالله السالم تضم تخصصات جديدة لرفد سوق العمل بالكويت بكفاءات وقيادات وطنية مميزة، تتوزع التخصصات على أربع كليات، وستكون جامعة عبدالله السالم واحدة من جهات التعليم العالي بالدولة، إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

تخصصات كلية الهندسة بجامعة عبدالله السالم

  • تضم كلية الهندسة والطاقة بجامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت عدد 5 تخصصات.
  • التخصص الأول: هندسة أنظمة الطاقة.
  • التخصص الثاني: علوم وهندسة المواد.
  • التخصص الثالث: الهندسة الطبية والأجهزة.
  • التخصص الرابع: هندسة المصادر الحيوية والزراعة.
  • التخصص الخامس: هندسة الروبوت والميكترونيكس.
  • تضم جامعة عبدالله السالم إلى جانب كلية الهندسة والطافة ثلاث كليات آخرى وهي: كلية الصحة والطب، كلية الأعمال المعاصرة، كلية الحوسبة والنظم.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

رابط موقع جامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت aasu

أخبار التعليم

رابط نتائج الامتحان التكميلي في الأردن توجيهي 2023 عبر tawjihi.jo