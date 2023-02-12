ما هي تخصصات كلية الهندسة بجامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت؟

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حمد العدواني، أن بداية الدراسة في جامعة عبدالله السالم الجديدة بالكويت، ستكون في سبتمبر القادم مع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2023-2024، جامعة عبدالله السالم تضم تخصصات جديدة لرفد سوق العمل بالكويت بكفاءات وقيادات وطنية مميزة، تتوزع التخصصات على أربع كليات، وستكون جامعة عبدالله السالم واحدة من جهات التعليم العالي بالدولة، إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
تخصصات كلية الهندسة بجامعة عبدالله السالم
- تضم كلية الهندسة والطاقة بجامعة عبدالله السالم الجديدة في الكويت عدد 5 تخصصات.
- التخصص الأول: هندسة أنظمة الطاقة.
- التخصص الثاني: علوم وهندسة المواد.
- التخصص الثالث: الهندسة الطبية والأجهزة.
- التخصص الرابع: هندسة المصادر الحيوية والزراعة.
- التخصص الخامس: هندسة الروبوت والميكترونيكس.
- تضم جامعة عبدالله السالم إلى جانب كلية الهندسة والطافة ثلاث كليات آخرى وهي: كلية الصحة والطب، كلية الأعمال المعاصرة، كلية الحوسبة والنظم.