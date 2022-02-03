ما هي حقيقة تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022؟

تحدثت الكثير من الأنباء عن أن هناك توجه لتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني في دول الكويت من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك لتعارض بداية دوام الترم الثاني مع إجازة الأعياد الوطنية، هذا ويذكر أن مجلس الوزراء قد أقر عطلة الأعياد الوطنية 2022 من 25 فبراير حتى 5 مارس 2022.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022

أكدت مصادر تربوية، أن هناك توجه لتأجيل بداية الفصل الدراسي ليكون دوام الطلبة من يوم 6 مارس 2022 بدلا من 13 فبراير 2022 لتكون بداية الدراسة بعد إجازة الأعياد الوطنية، هذا وتُناقش اللجنة البرلمانية قرار التأجيل هذا مع وزير التعليم الدكتور علي المضف، كما ستتم مناقشة كيفية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

هذا وقد أكدت عدة مصادر، أنه في حال تأجيل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني في الكويت، فسوف يتم تعويض تلك الأيام، عن طريق ترحيل موعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

– حتى الآن لم تصدر وزارة التربية أي قرار رسمي بخصوص التأجيل، فتابعونا مع كل جديد.