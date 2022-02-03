ما هي حقيقة تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022؟

بواسطة محمود عطا الله
تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022 حقيقة تأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني الكويت 2022

تحدثت الكثير من الأنباء عن أن هناك توجه لتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني في دول الكويت من العام الدراسي الحالي 2021-2022، وذلك لتعارض بداية دوام الترم الثاني مع إجازة الأعياد الوطنية، هذا ويذكر أن مجلس الوزراء قد أقر عطلة الأعياد الوطنية 2022 من 25 فبراير  حتى 5 مارس 2022.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني في الكويت 2022

أكدت مصادر تربوية، أن هناك توجه لتأجيل بداية الفصل الدراسي ليكون دوام الطلبة من يوم 6 مارس 2022 بدلا من 13 فبراير 2022 لتكون بداية الدراسة بعد إجازة الأعياد الوطنية، هذا وتُناقش اللجنة البرلمانية قرار التأجيل هذا مع وزير التعليم الدكتور علي المضف، كما ستتم مناقشة كيفية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

هذا وقد أكدت عدة مصادر، أنه في حال تأجيل بداية دوام الفصل الدراسي الثاني في الكويت، فسوف يتم تعويض تلك الأيام، عن طريق ترحيل موعد انتهاء العام الدراسي الحالي.
– حتى الآن لم تصدر وزارة التربية أي قرار رسمي بخصوص التأجيل، فتابعونا مع كل جديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

الأن .. كيفية الاستعلام الكترونيا عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الأول…

أخبار التعليم

قبول جامعة الكويت 2022 الفصل الدراسي الثاني.. تعرف على رابط التسجيل ونسب الحدود…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.