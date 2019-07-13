الآن عبر موقع اليوم السابع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

بعد أن اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نتيجة شهادة الثانوية العامة اليوم بنسبة نجاح وصلت إلى 78% أصبح الآن بإمكان الطلاب الحصول على النتيجة عبر موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم، فيتمكن طالب الثانوية العامة من مختلف محافظات الجمهورية الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع والضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 وكتابة رقم الجلوس ثم النقر على كلمة “النتيجة” فيظهر له بيان الدرجات في دقيقة واحدة.

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 لمتابعة ظهور النتيجة من خلال رابط نتيجة بوابة الثانوية العامة برقم الجلوس، فمع اعتماد وزير التربية والتعليم نتيجة شهادة الثانوية العامة لعام 2019 وإعلان اسماء أوئل الثانوية العامة، تظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي العام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وموقع ” اليوم السابع” الذي ينشر النتيجة بشكل حصري له.

نتيجة الثانوية العامة 2019

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب شعبة علمي علوم حققوا أعلى النتائج بين نتيجة الثانوية العامة، وتأتي في المرتبة الثانية طلاب شعبة الرياضيات، ومن ثم الشعبة الأدبية، لتزداد نسبة النجاح مقارنة بالأعوام الماضية، ما يجعل الهدوء يلامس قلوب الطلاب وأولياء الأمور قبل اعلان النتيجة خلال الساعات القادمة.

موعد إعلان نتيجة ثالثة ثانوي

تظهر نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 يوم الأحد القادم، وذلك بعد اعتمادها وزير التربية والتعليم وإعلانه لأسماء الأوائل من خلال المؤتمر الصحفي، ومن ثم يمكن الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

وفي سياق متصل، تعمل وزارة التربية والتعليم على توفير سبل الراحة التامة لطلاب الثانوية العامة لعام 2019، حيث يمكنهم الحصول على النتيجة، وملء الرغبات بعد ظهور تنسيق الثانوية العامة من خلال الانترنت، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة، انتهت يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو الماضي، كما خاض نحو 696 ألف طالب وطالبة بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس يترك رقم جلوسه في التعليقات أسفل المقال، ونرسل له النتيجة فور ظهورها، متمنين مزيد من النجاح والتفوق.