“مبروك للنجاحين” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بمحافظة الغربية

انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظات من منذ أسبوعين، وقد انتهي طلابها من تأدية الإمتحان يوم الخميس الماضي، ويبحث الآن العديد عن الروابط الخاصة بالنتيجة في كل محافظة على حده، وهذا ماسنوضحه لكم خلال الفقرات الأتية.

ونرصد لكم زوار موقع “نجوم مصرية” ما يحدث في نتيجة الصف الثالث الإعدادي لحظة بلحظة، وذلك من خلال تقارير خاصة والروابط الخاصة بالتيجة، حيثت تعتبر نتيجة الصف الثالث الإعدادي أهم مايحدد مستقبل الطالب ، كما يهتم به الطلاب وأولياء الأمور به كثيراً.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية

من المقرر ظهور النتيجة خلال الساعات القادة، حيث أنها اعتمدت وظهرت في معظم المحافظات منها محافظة الاسكندرية ومطروح والجيزة وكفر الشيخ، وباقي المحافظات على وشك الانتهاء من الظهور، حيث أكد محافظ الغربية بعد سيرة ومراقبة لجان التصحيح، أن الأمور تسير بخير، وقدد شدد على التركيز حتي يأخذ كل طال حقه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية