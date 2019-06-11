متابعة أخبار موعد ظهور ‘‘نتيجة الثانوية العامة في السودان’’ 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

ينتظر الكثير من طلاب وأولياء الأمور الإعلان عن ‘‘نتيجة الثانوية العامة في السودان’’ للعام 2019, حيث من المتوقع إعلان النتيجة في الأسبوع المقبل كما أوضحت بعض الصحف السودانية الإخبارية, وسوف يتم نشر نتائج الطلاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية, ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج الامتحانات بواسطة أرقام الجلوس بشكل مجاني.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم السودانية, انه قد قاربت عملية الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات, ويتبقى الإعلان ورصد نتائج الطلاب ومن ثم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان, ويتابع معكم موقع كلمة دوت أُورج في تغطية مستمرة لآخر مستجدات الموعد الرسمي لظهور النتيجة والإفصاح عنها, ومن المقرر أن يقوم وزير التربية والتعلم باعتماد نتائج الطلاب في المؤتمر الصحفي بعد الانتهاء من رصد جميع درجات الطلاب والطالبات, يتم تكريم الطلاب الأوائل خلال المؤتمر الصحفي, سنقوم بنشر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعلم السودانية, والذي من خلاله سيتمكن الطلبة والطالبات من الدخول على الموقع و الاستعلام عن الدرجات بواسطة أرقام الجلوس.

طريقة استخراج نتائج الثانوية العامة بالسودان

نوضح لكم طريقة استخراج نتائج الثانوية العامة في السودان من خلال ثلاث خطوات بسيطة وثلثه تمكنكم من جلب النتائج والدرجات لكل مادة.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان .

. في الخانة المخصصة والمشار إليها بالصورة يتم إدخال رقم الجلوس.

الضغط على زر إظهار النتيجة.

بعد ذلك سوف يظهر مجموع الطالب وحالته من حيث النجاح والرسوب وبيان درجات لجميع المواد المقررة, ويذكر انه تم البدء في أعمال تصحيح أوراق الإجابات للثانوية العامة 2019 في بداية شهر ابريل الماضي, وقد شارك في أعمال التصحيح نحو 6 آلاف معلم ومعلمة, وما زالت أعمال التصحيح جارية حتى اليوم وينتظر رصد درجات الطلاب من قبل أعمال الكونترول حيث تم اختيار نحو 1500 معلم ومعلمة للقيام بأعمال رصد درجات الطلاب في الكونترول فور الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابات, وسوف نقوم بتغطية مستمرة لجميع مستجدات أخبار ظهور نتيجة الثانوية العامة في السودان كما أننا سوف نقوم بمساعدتكم للاستعلام عن نتائج الامتحانات من خلال تعليقات الموقع سنقوم بإرسال النتائج عبر التعليقات حالة ظهور النتائج والإعلان عنها رسمياً.