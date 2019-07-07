“متابعة تفاصيل” ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 من داخل كنترولات التصحيح

ينتظر العديد من “طلاب الثانوية العامة” موعد إعلان نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس 2019، فقد أنتهي جميع الطلاب من أداء الامتحانات لجميع الأقسام وهما قسم علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي وذلك بجميع المحافظات، وحتي الآن لم يتم تحديد موعد رسمي من وزارة التربية والتعليم لإظهار نتيجة الثانوية لعام 2019، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة خلال نهاية شهر يوليو الجاري، ومن المعتاد في كل سنة يتم ظهور النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ولا يزال العمل مستمر داخل وحدات الكنترول حتي الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الطلاب.

نتيجة طلبة الثانوية العامة لعام 2019

بخصوص “نتيجة امتحانات طلبة الثانوية” العامة لقسم علمي علوم وعلمي رياضة والقسم الأدبي سيتم رفع النتيجة علي موقع بوابة الثانوية العامة بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم من خلال رقم الجلوس ثم أختيار القسم المحدد لكل طالب والضغط علي ظهور النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2019



خلال السنة الجارية تم تغيير نظام الامتحانات إلي نظام البوكليت الجديد، وذلك في خطوة جديدة من وزارة التربية والتعليم من اجل أحداث نهضة تعليمية في مصر وتطوير نظم التعليم المختلفة من أجل رفع مستوي جميع الطلاب من أجل مواكبه الدول الأخري في تحديث التعليم، وكانت امتحانات الثانوية العامة تحري بالسابق من خلال أجراء الامتحانات علي سنتين وهي ثانية وثالثة ثانوي وتم تغيير هذا النظام من هذا العام.