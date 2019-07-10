متابعة تنسيق الثانوية العامة 2019| مؤشرات تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية 2019 علمي وأدبي “حسب تنسيق الجامعات 2018”

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول مؤشرات تنسيق اقتصاد وعلوم سياسية 2019 والتي يتم توقعه حسب تنسيق الجامعات 2018 للعام الماضي، وهذا لطلاب الثانوية العامة علمي وأدبي، فقد انتهي طلاب الثانوية العامة المصرية الدفعة الحالية من آداء امتحانات الثالث الثانوي، وهذا في الأول من يوليو الجاري، وهم حاليا في انتظار ظهور تنسيق الكليات 2019 رسميا بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وانتهاء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط آداء امتحان قدرات، تابع هذه المقالة للمزيد حول كليات الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الثانوية العامة والحد الأدني لقبول الجامعات الحكومية.

تعد كليات الاقتصاد والعلوم السياسية أعلي الكليات في تنسيق الثانوية العامة ادبي، والتي يسعي لدخولها العديد من الطلاب، والجدير بالذكر أنها تسمح لطلاب الثانوية العامة علمي رياضة وعلمي علوم بالدخول، وذلك بشرط أن يكونوا مستوفي شروط قبول كلية اقتصاد وعلوم سياسية من ناحية المجموع الكلي في الثانوية العامة.

تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية علمي 2018

جائت كلية اقتصاد وعلوم شياقية في تنسيق الثانوية العامة الشعبة العلمية “رياضة وعلوم” بعد العديد من الكليات الأخري، حيث أنها ليست أفضل كلية في تنسيق الشعبة العلمية، حيث يسبقها كلية طب، هندسة،طب اسنان، صيدلة، علاج طبيعي، علوم.

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.0 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 392.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 391.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة 377.0 كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة 374.0 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة 370.0

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تنسيق كلية اقتصاد وعلوم سياسية أدبي 2018

جائت كلية اقتصاد وعلوم سياسية كأعلي تنسيق في تنسيقات الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2018، وهذا من مجموع 400.5، حيث أن كليات الاقتصاد والعلوم السياسية تعد من أفضل الكليات في الشعبة الأدبية، يليها ألسن وإعلام وآثار، تابع تنسيق 2018.