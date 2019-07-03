الآن نتائج كونكور 2019 بالرقم الوطني موريتانيا موقع وزارة التهذيب الوطني dec.mr

نتائج كونكور 2019، يتقرب عدد كبير من الأسر في موريتانيا إعلان وزارة التهذيب الوطني عن نتائج ختم الدروس الابتدائية نتائج كونكور 2019 خلال الفترة الحالية، وذلك بعد أن انتهى جميع الطلاب والطالبات من دخول امتحانات أخر العام ويود الجميع الآن الحصول على نتائج شهادة الدروس الابتدائية لدخول المرحلة الإعدادية وذلك عبر موقع وزارة التهذيب الوطني.

ومن خلال متابعتنا المستمرة على موقع “كلمة دوت أورج” سنتعرف معاً على طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور 2019 بالرقم الوطني من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني، فقد رصدت مصادر موثوقة ومطلعة أنه تم الانتهاء تماماً من جميع عمليات التصحيح والرصد والمراجعة وجاري رفع نتائج الطلاب.

نتائج كونكور 2019

وقد اعتذرت وزارة التهذيب الوطني بسبب تأخر إعلان نتائج كونكور 2019 شهادة ختم الدروس الابتدائية وذلك حيث انقطعت خدمة الانترنت خلال الفترة الماضية في موريتانيا، وكان من المتوقع الإعلان عن نتائج كونكور في اليوم الأول من شهر يوليو الجاري إلا أنه تم تأجيل الإعلان عن النتائج متوقع أن يكون الخميس المقبل.

نتائج كونكور 2019 دخول السنة الأولى الإعدادية

نتعرف معكم الآن على طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور 2019 بالرقم الوطني من خلال خطوات بسيطة يجب اتباعها للحصول على النتائج.

أولاً يجب الدخول على موقع المسابقات والامتحانات



كتابة رقم الجلوس

الضغط دخول وسوف تظهر النتائج أمامك.

كما سنتابع معكم عبر موقع “كلمة دوت أورج” وقت إعلان نتائج كونكور 2019 خلال الأيام القليلة الحالية، وسنقوم بالرد على جميع استفساراتكم من خلال التعليقات في القريب العاجل.

ظهرت الآن نتائج كونكور 2019 موريتانيا، يمكنكم الآن الدخول عبر الموقع الرسمي وزارة التهذيب الوطني والحصول على نتائج كونكور دخول السنة الأولى الإعدادية بالرقم الوطني، أسرة موقع كلمة دوت أورج تتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وسوف نتابع معكم المزيد ان شاء الله.