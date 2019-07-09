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“متابعة ظهور” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية “نتيجة ثانوي” أزهري برقم الجلوس

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“متابعة ظهور” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية “نتيجة ثانوي” أزهري برقم الجلوس
نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات

أيام قليلة تفصل أنتظار ظهور “نتيجة الثانوية الأزهرية” لجميع الطلبة والطالبات لعام 2019، ومن المحتمل أن يتم الكشف عن النتيجة وذلك بعد اعتمادها رسمياً من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال الأيام المقبلة، وتم الانتهاء من أعمال التصحيح لأوراق إجابات جميع الطلاب داخل وحدات الكنترول لمرحلة الثانوية الأزهرية بجميع محافظات مصر، وقد شدد الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية علي جميع المعلمين الذين تم اختيارهم لأعمال التصحيح بضرورة الدقة وعدم التسرع في أعمال التصحيح من أجل حفظ حق كل طالب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات
نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات

رابط ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2019

من المتوقع ظهور “نتيجة الثانوية الأزهرية” من خلال  بوابة الأزهر الإلكترونية لنتائج الطلاب، حيث من المعتاد في كل عام يتم ظهور النتيجة علي هذا الموقع برقم الجلوس بجميع محافظات مصر.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات
رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات

تفاصيل موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019

جاءت تصريحات رئيس لجنة النظام والمراقبة الشيخ احمد عبد العظيم بشأن “نتيجة الثانوية الأزهرية”، بأنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح داخل 10 مراكز تصحيح علي مستوي جميع المحافظات وهي( القاهرة والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفيه والبحيرة والأقصر وسوهاج والمنيا واسيوط)، ومن داخل هذه المراكز لم يتم رصد أية ملاحظات من حيث الإهمال أو التقصير بأعمال التصحيح، وقد قال رئيس لجنة مراقبة الامتحانات أن جميع الطلبة والطالبات عليهم ألاطمئنان حتى تحديد موعد ظهور النتيجة ودعا لهم بالتوفيق والنجاح.

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عن الكاتب

أسامة محمد

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