نتابع معكم أخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، لذا نقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال بوابة التعليم الفني، كما يمكنكم من خلال مقالنا التعرف على أخبار مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم، والذي يعرض نتيجة الدبلومات الفنية، فابقوا معنا لمتابعة اخبار نتائج الدبلومات، وتنسيق الدبلومات الفنية الحد الأدنى لدخول الكليات والمعاهد، كما تجدون في مقالنا طريقة التظلم على النتيجة.

وهي النتيجة التي ينتظر ظهورها حوالي 757 ألف طالب وطالبة،، وقد بدأت عمليات التصحيح قبل عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع استمرارها حتى آخر يونيو، ومن خلال مقالنا نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نتيجة الصف الثالث، ونرغب في أن ننوه بأن نتيجة الصف الثاني والثالث جميع أقسام الدبلومات الفنية، يمكنكم الاستعلام عنها من خلال المدرسة المنتمي لها الطالب، أما نتيجة الصف الثالث زراعة والصف الثالث صناعية والصف الثالث تجارة وفندقي، فيمكنم الاستعلام عنها من خلال بوابة التعليم الفني، ونقدم لكم جميع المعلومات من خلال السطور التالية فتابعوا معنا:

نتيجة دبلوم الزراعة ثلاث وخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم التجارة ثلاث وخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الصنايع ثلاث وخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الفنادق ثلاث وخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية جميع الأقسام، دبلوم زراعة ودبلوم تجارة ودبلوم صنايع و فنادق 3و5 سنوات، وذلك في جميع المحافظات:

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة القاهرة.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الجيزة.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الاسكندرية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة القليوبية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الشرقية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الدقهلية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الغربية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة دمياط.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة السويس.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة بورسعيد.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الإسماعيلية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة قنا.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة سوهاج.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الفيوم.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة بني سويف.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة أسيوط.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنيا.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة اسوان.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الأقصر.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة البحر الاحمر.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة الوادي الجديد.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة شمال سيناء.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة جنوب سيناء.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة البحيرة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

تم إجراء اختبارات الدبلومات الفنية في 1210 مدرسة بجميع أنحاء الجمهورية، وقد بلغ عدد لجان الامتحان 2329 لجنة أصلية، بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 473 لجنة، كما يبغ عدد المواد الدراسية 2025 مادة، لذا يأخذ التصحيح بعض الوقت من أجل ضمان الدقة.

وقد صرحت مصادر من وزارة التربية والتعليم بأن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول هو آخر شهر يونيو الجاري، أو أول يوليو القادم بحد أقصى.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الصف الثالث نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات من خلال رابط بوابة التعليم الفني نتائج الدبلومات، من خلال الخطوات التالية:

إدخال رقم الجلوس. اختيار الشعبة. الضغط على إظهار النتيجة.

نتائج الدبلومات الفنية على بوابة التعليم الفني

نتيجة دبلوم الزراعة الصف الثالث 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم الصنايع الصف الثالث 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة دبلوم التجارة الصف الثالث 2019 بالاسم ورقم الجلوس.

بوابة التعليم الفني

بوابة التعليم الفني هو موقع تم إنشائه خصيصًا لإدارة اختبارات الدبلومات الفنية الصف الثالث، سواء الثانوية الصناعية أو الثانوية الزراعية أو الثانوي التجاري والفندقي، وقد جرب امتحانات الدبلومات الفنية وسط اهتمام المسئولين، إذ قام الدكتور محمد محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني بمتابعة دقيقة من خلال غرفة عمليات مركزية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وتظهر نتائج الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني، كما يمكنك متابعة الصفحة الرسمية لبوابة التعليم الفني على فيس بوك، وذلك للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بالنتيجة، وغيرها من الأمور التي تهم جميع طلبة الدبلومت الفنية.

مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية

كما يمكنكم متابعة نتيجة الدبلومات الفنية من خلال موقع مركز المعلومات التابع وزارة التربية والتعليم، والذي يعرض على صفحته نتيجة الدبلومات زراعة وصناعة وتجارة وفنادق، فور ظهورها، وهو أحد المواقع الرسمية التي يجب عليك متابعتها للتعرف على أحدث المستجدات الخاصة بالدراسة.

الجامعات التكنولوجية لطلبة الدبلومات الفنية

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي من المقرر أن تغير مسار الدبلومات الفنية، إذ يمكن للطالب إكمال دراسته الجامعية بتلك الجامعات، وجاري الآن اختيار الكوادر التعليمية للجامعات التكنولوجية، والتي اعتبرها وزير التعليم العالي ثورة في مجال تطوير التعليم الفني.

جهود الدولة للنهوض بالتعليم الفني

تحاول الدولة في الآونة الأخيرة النهوض بالتعليم الفني، لذا عقدت الشراكات مع كبرى الشركات لإنشاء المزيد من المعاهد والمدارس الفنية، لضمان تخرج طلاب يتمكنون من مواكبة سوق العمل، وواحدة من أهم تلك المدارس هي مدرسة توشيبا العربي بقويسنا.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يمكنكم من خلال موقع بوابة الحكومة الالكترونية تنسيق الدبلومات الفنية التعرف على الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد، على النحو التالي:

الحد الأدنى صناعي خمس سنوات.

الحد الأدنى صناعي ثلاث سنوات.

الحد الأدنى زراعي خمس سنوات.

الحد الأدنى زراعي ثلاث سنوات.

الحد الأدنى تجارة خمس سنوات.

الحد الأدنى تجارة ثلاث سنوات.

الحد الأدنى دبلوم سياحة 3 سنوات.

الحد الأدنى للمعاهد.

التظلم على نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنك التظلم على نتائج الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسديد حوالة 100 جنيه لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، سواء في بنك مصر أو البنك الأهلي في الفرع الأقرب لسكنك، على أن يتم دفع 100 جنيهًا عن كل مادة ترغب في التظلم على نتيجتها. تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، مع إرفاق إيصال تسديد الحوالة إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

نتمنى أن نكون قد قدمنا خدمة مميزة لأبنائنا طلاب الدبلومات الفنية، والذين يرغبون في الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، ويمكنكم ترك تعليق عند وجود أي استفسار وسنجيب عليكم.