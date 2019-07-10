“متابعة لحظة بلحظة” موعد صدور نتائج التاسع 2019 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية “التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية”

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول موعد صدور نتائج التاسع 2019 سوريا لطلاب التاسع الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي الحالي، حيث تسود حالة من الترقب والتوتر في جميع البيوت السورية التي تضم أبناءنا طلاب التاسع، وهذا بسبب اقتراب إعلان نتائج التاسع الأساسي، والجدير بالذكر أنه حتي الآن لا يوجد أخبار عن انتهاء تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب، لكن سيتم الإنتهاء منها قريبا، وذلك ليتم إعتماد نتائج التاسع وإعلانها علي موقع وزارة التربية السورية بالاسم ورقم الاكتتاب.

الجمهورية السورية تضم 14 محافظة مقسمة إلى 64 مقاطعة، وهم جميعا ينتظرون إعلان النتائج على الموقع الوزاري الرسمي، وقد انتهي طلاب التاسع في سوريا من آداء امتحاناتهم في أواخر يونيو الماضي، وصار الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل شبه يومي عن موعد نتائج التاسع في سوريا 2019 الدورة الحالية، وسنوافيكم بأهم التقفاصيل والأخبار في هذه المقالة فتابعونا.

موعد صدور نتائج التاسع 2019 سوريا

قامت وزارة التربية السورية بإعلان خبر جديد حول موعد صدور نتائج التاسع 2019 سوريا عبر موقعها الرسمي علي الفيسبوك، حيث أن النتائج سيتم الإعلان عنها قريبا، ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي للإعلان، وقد تم التأكيد أن جميع الأخبار التي تخص إعلان موعد نتائج التاسع غير صحيحة، وهي مجرد إشاعات لا يجب الأخذ بها، ونرشح أن يقوم الطالب بترقب أي أخبار جديدة من موقع وزارة التربية السورية حول موعد إعلان النتائج.

نتيجة التعليم الاساسي سوريا 2019

يترقب الطلاب إعلان نتيجة التعليم الاساسي سوريا 2019 وأيضا نتيجة الإعدادية الشرعية، وكلاهما معروفات بإسم الصف التاسع، وتعد شهادة التاسع السورية من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب، حيث أنها المرحلة التي تسبق التعليم الثانوي، ويسعي الطلاب للحصول علي أعلي الدرجات في الصف التاسع للتأهل للمرحلة الثانوية بنجاح.

وزارة التربية السورية

تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج التاسع في سوريا 2018 حسب الاسم ورقم الاكتتاب، ويتم استظهار نتائج التاسع عبر الرابط الرسمي الخاص بـ موقع وزارة التربية السورية وسنوافيكم بأي أخبار جديدة فور الإعلان عنها.