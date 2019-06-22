متابعة موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 من أكثر الأمور التي يبحث عنها جميع أبنائنا الطلبة والطالبات في مرحلة التعليم الثانوية الفنية، حيث ينقسم الطلاب إلي قسمين، منهم من يعتبر تلك المرحلة هي نهاية المطاف، ويكتفي بها، ومنهم من يكمل دراسته سواء ففي المعاهد العليا أو الجامعات الحكومية أو حتى الجامعات الخاصة، ويهدف التعليم الفني لتخريج جيل من الطلبة قادرين على سد حاجة السوق من الأيادي العاملة المدربة على أسس علمية صحيحة، ونحن الآن في انتظار موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019

صرح الدكتور مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم إعلان النتيجة عقب اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، ويمكن لكل الطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، في موعد أقصاه الأسبوع المقبل في نهاية شهر يونيو الجاري، كما طمأن سيادته أبنائه من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، أن عملية التصحيح تتم بدقة متناهية، كي يحصل كل طالب على حقه.

وفي السياق ذاته أعلن أن عملية التحقيقات تتم مع الطلاب الذين ثبت ضدهم مخالفات قانونية أثناء الامتحانات بعد أن تم تحرير محاضر ضدهم.

نتيجه الدبلومات الفنيه وزاره التربيه والتعليم برقم الجلوس

من المتوقع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف تقوم بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 وذلك عبر :

نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية

أعلن مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، أن نتائج الامتحانات الدبلومات الفنية ستظهر بعد الإطمئنان من أن كل طالب حصل على حقه بدقة شديدة، ويمكن للطلاب الإطلاع على الدرجات فور ظهور النتيجة ودون أن يدفع أي مقابل مادي، إما عن طريق الذهاب إلي المدرسة، أو الدخول إلي المواقع الرسمية التي ستعلن النتيجة.

نتمنى لكل أبنائنا الطلبة والطالبات النجاح والتفوق، كما يمكنكم أن تتركوا لنا الاسم والشعبة ورقم الجلوس أسفل الموضوع، وسوف نحضر لكم النتيجة فور ظهورها.