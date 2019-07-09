متابعة نتيجة الثانوية الازهرية 2019| تعرف علي كيفية الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابه الازهر الاكترونيه azhar eg query

تتابعون في هذه المقالة كافة تفاصيل نتيجة الثانوية الازهرية 2019 وخطوات الاستعلام عن نتائج الازهر 2019 الدور الأول عبر بوابة الازهر الإلكترونية azhar eg query الرسمية، يترقب الطلاب وأولياء الأمور في الصف الثالث الثانوي الازهري إعلان نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه ٢٠١٩ خلال الأيام القليلة القادمة، فقد أعلن الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لأوراق الطلاب في السنة النهائية من المرحلة الثانوية في التعليم الأزهري، تابع المقالة لمعرفة أهم التصريحات والأخبار حول نتيجة الثالث الثانوي ازهر 2019 الترم الثاني الدور الأول.

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

تظهر نتيجة الثانوية الازهرية 2019 خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم الانتهاء من أعمال الكنترولات في جميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية وتحديد العشرة الأوائل علي الثالث الثانوي ازهر، ويترقب الطلاب إعلان نتائجهم عبر بوابه الازهر الاكترونيه التي تقوم كل عام بإعلان نتائج الطلاب في الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الازهرية الترم الأول والثاني للدور الأول والثاني.

موعد نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه ٢٠١٩

أكد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية أنه حتي هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه ٢٠١٩ رسميا، حيث أن أعمال التصحيح قد انتهت لكن هناك خطوة إضافية، حيث سيتم مراجعة تجميع درجات الأسئلة من داخل الورقة وخارجها، حيث أن الوقت يسمح للمراجعات المختلفة من عملية الرصد أو الاستخراج بما يضمن الشفافية والعدالة

بوابه الازهر الاكترونيه

يمكنكم عبر بوابه الازهر الاكترونيه الاستعلام عن نتيجة الثالث الثانوي ازهر بالاسم ورقم الجلوي للشعبة العلمية والأدبية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط بوابه الازهر الاكترونيه إختبار المرحلة الثانوية والشعبة إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخخصصة له والتأكد من الرقم النقر علي “عرض النتيجة”

موقع الازهر الالكترونى

سنتابع معكم في هذه المقالة كل جديد حول نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 لجميع المحافظات للشعبة العلمية والأدبية، وأهم الأخبار حول موقع الازهر الالكترونى والتنسيق والتظلمات.