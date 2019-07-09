متابعة نتيجة الثانوية العامة 2019| نتيجة التوجيهي 2019 فلسطين “الإنجاز” في غزة والضفة الغربية وباقي المدن برقم الجلوس “tawjihi palestine”

تتابعون أهم التفاصيل الحصرية والأخبار حول نتيجة الثانوية العامة 2019 الانجاز للاستعلام عن نتيجة التوجيهي 2019 فلسطين لجميع الطلاب والطالبات الذين أدوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي الدورة الاولي، وهذا للفرعين الأدبي والعلمي، ويتسائل العديد من الطلاب والآباء متي نتائج التوجيهي والحقيقة أنه لم يتم تحديد تاريخ رسمي لإعلان النتائج، وقد ذكرت بعض المصادر أن هذا العام سيتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2019 فلسكين عبر بيان صحفي وليس مؤتمر، ويتم مناقشة هذا القرار حاليا، تابع هذه المقالة للمزيد حول نتائج الطلاب في فلسطين بجميع المدن رسميا.

نتيجة الثانوية العامة 2019 الإنجاز

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي تعرف باسم الانجاز علي المواقع الخاصة بالاستعلام، والجدير بالذكر أن طلاب التوجيهي فلسطين قد انتهوا من آداء امتحاناتهم نهاية يونيو تحديدا يوم الثلاثين من يونيو، ويترقب الطلاب صدور نتيجة التوجيهي 2019 الانجاز الفرع الأدبي والعلمي في قطاع غزة والضفة الغربية وباقي البلاد الفلسطينية.

نتيجة التوجيهي 2019 فلسطين

يتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي 2019 فلسطين قريبا، والجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سيتم الإعلان عنها برقم الجلوس فقط، ولن يتم إظهار اسم الطالب حفاظا علي خصوصيته وخصوصية درجاته، وتسود حاليا حالة من التوتر والقلق في البيةت الفلسطينية لطلاب التوجيهي، حيث أن اختبارات الدورة الاولي قد استمرت لمدة اسبوعين، وقد كان هناك شكاوي من بعض المواد مصل اللغة الانجليزية والكيمياء.

موعد نتائج التوجيهي 2019

لم يتم حتي الآن تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 حيث أن الاوراق الامتحانية لطلاب الثانوية العامة الفلسطينية ما زالت قيد التصحيح والمراجعة، ولم تنتهي لجان الكنترول من أعمالها حتي الآن حفاظا علي الدقة في التصحيح وحتي لا يظلم أي طالب أو طالبة، وسيتم تحديد موعد نتائج التوجيهي 2019 قريبا، تابع المقالة لمعرفة المواعيد رسميا