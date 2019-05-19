متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة

بعد أن انتهي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية من امتحانات الترم الثاني، ينتظر ويتابع الآلاف من الطلبة هم وزويهم نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2018 / 2019 الترم الثاني، والتي من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة، وترجع أهمية الشهادة الإعدادية إلى أنها بوابة الدخول إلى التعليم الثانوي بأنواعه سواء كان الثانوية العامة أو التعليم الفني الصناعي بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، أو التجاري بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، وتقوم حاليا المدارس تحت إشراف الإدارة التعليمية لمحافظة القاهرة بمراجعة وتصحيح ورصد درجات الطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة المرتقبة للشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، أكبر المحافظات المصرية من حيث عدد السكان.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019 الترم الثاني بمحافظة القاهرة

تأتي نتيجة الشهادة ألإعدادية لهذا العام بعد أن أدى الطلاب الامتحانات في أجواء رمضانية وارتفاع كبير في درجات الحرارة، الأمر الذي كان يمثل عبئ وضغط يضاف إلى الضغط الطبيعي لأجواء الامتحانات، إلا انه لم تصدر أي شكاوى من صعوبة الامتحانات لهذا العام، وكان في مستوى الطالب المتوسط في كافة محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة القاهرة

ويسعدنا في موقع كلمة دوت أورج أن نقدم لك عزيزي القارئ رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية والخاصة بمحافظة القاهرة عبر رابطين هما رابط مديرية التربية والتعليم هنا، ورابط نتائج بوابة التعليم الأساسي من هنا، مع أطيب التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتفوق.

جدير بالذكر أن نتيجة الترم الأول من أمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة كانت قد حققت نسبة نجاح بلغت 76.6% ، وكان عدد الطلبة المتقدمين للامتحان في المحافظة قد بلغ 152848 طالب وطالبة، وحققت إدارة وسط القاهرة والقاهرة الجديدة وإدارة حلوان أعلى ألإدارات في ترتيب المحافظة من حيث نسبة النجاح المحققة.