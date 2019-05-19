متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني للعام 2019 بعد أن أتموا الانتهاء من امتحاناتهم خلال الأيام القليلة الماضية، كما يتابع أولياء الأمور أخبار النتيجة بقلق كبير، خاصا وأن نتيجة الشهادة الإعدادية تمثل نهاية مرحلة التعليم الأساسي والدخول إلى مرحلة التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة سواء الثانوية العامة، أو الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية سواء كانت بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، أو المدارس الثانوية للخدمات الفندقية والسياحية، وتقوم في الوقت الحالي مدارس محافظة الجيزة بتصحيح ومراجعة أوراق الإجابات وعلميات الرصد والمراجعة للدرجات تمهيد لإعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام 2019 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

جدير بالذكر أن أمتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني لهذا العام 2019 جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط، ولم يصدر أي شكوى من الطلاب حول الامتحانات التي تمت في أيام شهر رمضان المبارك وفي درجة حرارة مرتفعة كانت تمثل عبئ إضافي على الطلاب بخلاف أعباء القلق والتوتر الذي تمثله الامتحانات بصفة عامة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني بمحافظة الجيزة

ومن خلال موقعنا، موقع كلمة دوت أورج يسعدنا أن نقدم لطلاب الشاهدة الإعدادية بمحافظة الجيزة الرابط المباشر للاستعلام عن النتيجة، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك عن طريق الاستعلام برقم الجلوس مباشرا.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ويمكن للطالب بعد الدخول على الرابط هنا، كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك، ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على زر بحث الموجود أسف رقم الجلوس، وينتظر لحظات قليلة لعرض النتيجة، مع أطيب تنمياتنا بالنجاح والتفوق لجميع الطلاب.

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة يمكن الدخول على الرابط التالي هنا.