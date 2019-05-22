متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

بعد أن أدى الآلاف من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2019، ينتظر هم وزويهم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي، نظرا لما تمثله الشهادة الإعدادية من أهمية كبيرة في تحديد شكل الدراسة التي سيسلكه الطالب خلال الأعوام التالية ما بين ثانوية عامة ، ودبلومات فنية ثلاثة سنوات أو دبلومات فنية بنظام الخمس سنوات، بكافة أشكالها سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمات فندقية، والذي سوف يتم تحديده بناء على المعايير التي ستعلنها وزارة التربية والتعليم بناء على متوسط الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية

تأتي نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك أدى طلبه وطالبات الصف الثالث الإعدادي امتحاناتهم خلال الشهر الكريم، الأمر الذي سبب صعوبة للكثيرين بسبب طول ساعات الصيام وارتفاع درجات الحرارة خلال أوقات أدائهم للامتحان.

وتجري الآن المدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية بكافة المحافظات بالجمهورية أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات للطلاب تمهيدا لإعلان النتيجة، التي سيختلف مكان إعلانها من محافظة إلى أخرى، وفي هذا المقال يسعدنا أن نقدم لك عزيزي القاري رابط النتيجة لمحافظة الإسكندرية من خلال الرابط التالي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ويمكن الاستعلام بطريقة بسيطة جدا وبالخطوات التالية:

ادخل موقع إعلان النتيجة من على هذا الرابط هنا.

أكتب رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك بموقع إعلان النتيجة.

اضغط على زر النتيجة، وسف تظهر لك النتيجة في الحال.

في حالة تأخر أو تعطل الموقع عن العمل انتظر قليلا فقد تكون الشبكة مشغولة نظرا للضغط الكبير عليها خلال فترة عرض النتائج، مع أطيب التمنيات للجميع بالنجاح والتفوق.