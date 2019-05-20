متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2018/2019

نقدم لكم أعزاءنا القراء متابعة دقيقه لآخر الأخبار المتعلقة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية، فبمجرد الانتهاء من الامتحانات لا يكل ولا يمل الطلاب من التفكير في النتائج وموعد ظهورها، وهنا نقدم لكم أهم الأنباء المتعلقة بها فتابعونا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2018/2019 :

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية قد انتهت بالفعل خلال الشهر الحالي مايو 2019، ويتم الآن تصحيح أوراق الامتحانات وهي الخطوة التي تتطلب حرص وتركيز شديد للغاية لتكون النتائج دقيقة، هذا ويسر موقعنا أن يقدم خدمة استخراج النتائج للطلاب، إذ نقدم لكم رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية والذي يعرض النتائج قبل ظهورها في المدارس بيوم كامل.

كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2019 :

يحلم كل أولياء الأمور بأن يحصل أبنائهم على أعلى الدرجات وذلك ليتمكنوا من الدخول للمرحلة الثانوية، والتي تعد مرحلة مصيرية للغاية في حياة كل الطلاب لذا حرصنا على مساعدتكم عن طريق تقديم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، ومن المنتظر أن يتم اعتمادها من قبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ومن ثم يتم رفعها على الموقع وتوزيع النتائج بكل المدارس، وإليكم طريقة الاستعلام عن النتائج :