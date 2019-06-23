متابعة نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، والمنتظرين بفارغ الصبر لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي سيقوم بعقد مؤتمر صحفي كبير يوم الاثنين المقبل الموافق 24 يونيو 2019 للإعلان عن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، بعد أن انتهت أعمال التصحيح الإلكتروني لجميع مواد الصف الأول الثانوي العام ورصد وتجميع الدرجات.

معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

من المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم برفع نتيجة الصف الأول الثانوي العام عبر منصة LMS على بنك المعرفة بالضغط هنا

أو عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالضغط هنا

كذلك فإنه من المتوقع أن تكون نتيجة الصف الأول الثانوي العام في شكل فريد، حيث ستعرض للطالب نتيجته وترتيبه بين زملائه على مستوى المدرسة، وأيضاً المواد التي يجب أن يقوم بدراستها بعناية.

ومساعدة منا لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام في معرفة نتيجتهم فإننا على استعداد لتلقي رسائلكم التي تتضمن الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نحاول جاهدين لمساعدتكم في معرفة النتيجة.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019، قد انطلقت بداية من يوم 19 مايو 2019 واستمرت حتى يوم 1 يونيو 2019، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات على مستوي الجمهورية 585.980 طالب وطالبه، وتم تقسيم الامتحانات على فترتين صباحية للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والمستشفيات والسجون ومسائية لطلاب المدارس الخاص والمعاهد القومية.