متابعة نتيجة الصف الاول الثانوى ” أولى ثانوى ” الترم الثانى 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم

بعد انتهاء المدارس الثانوية من أداء امتحانات الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 ، في جميع محافظات مصر القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والمنوفية والشرقية وبني سويف والوادي الجديد، ومحافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، حيث حرصت إدارة التربية والتعليم على التعجيل بانتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي لتهيئة المدارس لاستقبال امتحانات الثانوية العامة الحالية، حيث بدأ ترقب الأهل والطلاب نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني ،2019 من خلال تفقد موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس مراراً خلال الفترة الحالية.

نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس 2019:

واجه الصف الأول الثانوي الترم الثاني بعض المشاكل في الأيام الماضية في استخدام التابلت وتحديث أجهزة التابلت أو فتح الامتحان عليها، في أيام امتحانات الترم الثاني وقد أعلن السيد الوزير/ طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بأنه يتم حالياً مراعاة جميع الأخطاء التي حدثت خلال الفترة السابقة لامتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني ويتم حالياً دراستها والعمل على تحديثها وعدم تكرارها بالسنوات القادمة للصف الأول الثانوي، وقد صرح سيادته بأنه سوف يتم مراعاة جميع طلاب الصف الأول الثانوي في التصحيح وان النتيجة سوف تكون مُرضية لجميع الطلاب والطالبات.

موعد إعلان نتائج تصحيح الصف الأول الثانوي 2019:

أشارات العينة العشوائية من امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، بنجاح عدد كبير من الطلاب في المواد المختلفة والى نجاح استخدام الطلاب والطالبات في التعامل مع التابلت الحديث، حيث بلغ حالياً عدد مراكز تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 عدد 256 مركز مختلف متوزعاً على مستوى الجمهورية، حيث توقف التصحيح خلال وقت عيد الفطر المبارك وسوف يتم متابعة التصحيح خلال الأيام القادمة والانتهاء منها، ثم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم.