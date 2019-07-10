“متابعة” نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019-2020 المرحلة الأولي KG لجميع المحافظات المصرية

تتابعون في هذه المقالة الحصرية والمميزة نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019 المرحلة الأولي في جميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، وقد أكد مدير وزارة التربية والتعليم بالقاهرة محمد عطية رسميا، أن نتيجة تنسيق رياض الاطفال للمرحلة الأولي سيتم تحديدها وإعلانها قريبا، وذلك فور إنتهاء جميع التقديمات في كافة المدارس، ثم يتم مراجعة التقديمات ورفعها عبر المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، والجدير بالذكر أنه سيتم الإنتهاء من رفع نتائج تنسيق رياض الاطفال خلال عدة أسابيع، وسنوافيكم في هذه المقالة بأهم التفاصيل والأخبار التي يجب معرفتها حول التنسيق فتابعونا.

نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019

يترقب أولياء الأمور في كافة أنحاء الجمهورية إعلان نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2019-2020 المرحلة الأولي، فقد بدأت التقديمات علي رياض الأطفال من الأول من يونيو الجاري، وقد تم التقديم وفق الشروط المحددة مثل شروط السن والسكن وتعليم الوالدين، ومازالت التقديمات مستمرة حتي هذه اللحظة، وعند إغلاق باب التقديم يتم تحديد المقبولين في رياض الأطفال للمرحلة الأولي.

مد فترة تسجيل رياض الاطفال 2019 تجريبي

تم الإعلان منذ أيام قليلة أن وكيل أول الوزارة الدكتور محمد عطية قد قرر رسميا مد فترة تسجيل رياض الاطفال 2019 تجريبي، وهذا للمدارس الرسمية اللغات والمتميزة، ويتم إغلاق باب التسجيل يوم الخميس 18 يوليو القادم.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2019 المرحلة الأولى

كيفية الحصول علي نتيجة تنسيق رياض الاطفال

يتم الاستعلام عن نتائج التنسيق عبر رقم الملف الخاص بالطفل أو الرقم القومي، وذلك عبر الرابط الخاص بالاستعلام لكل محافظة، وسنوافيكم بأهم الأخبار حول تنسيق رياض الأطفال فور الإعلان عنها فتابعونا.