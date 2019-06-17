متاحة الآن طرق معرفة نتيجة أولى ثانوي 2019 LMS الترم الثاني في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة امتحانات التابلت الصف الأول الثانوي

ننشر طرق معرفة نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة امتحانات التابلت الصف الأول الثانوي حتى يعلمها الطلاب وسط توارد الكثير من الأخبار بمعلومات غير صحيحة عن معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، وقد أفادت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن بشرى شارة لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات التابلت ناجحين نظرًا لأنها تجربة تعليمية فريدة من نوعها في مصر وربما ذلك يطمئن من حدة قلقهم، كما وفرت فرصة أخيرة للطلاب الذين حصلوا على 50% أو أقل خوض امتحانات يوليو القادم، ولكن الحاصلين على أكثر 50% يتم انتقالهم مباشرة للصف الثاني الثانوي.

وعلى الرغم من أن امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 تمت على أجهزة التابلت الإلكترونية في كافة محافظات الجمهورية، ألا أنه يوجد حوالى 500 مدرسة أدى طلابها الامتحانات ورقيًا على النظام القديم وذلك نظرًا لعدم اكتمال البنية التكنولوجية فيها، بالإضافة إلى إجراء الامتحانات لطلاب المنازل والخدمات ونزلاء السجون والمستشفيات بتلك الطريقة، مما دفع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، التشديد على المديريات التعليمية التى أجريت فيها الامتحانات ورقيًا إلى ملء نماذج الامتحانات الخاصة بتجميع الدرجات وإرسالها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]، غدًا الإثنين الموافق 17 يونيو 2019 على حد أقصى، تمهيدًا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني للنظامين في وقت واحد.

طرق معرفة نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني

وضعت الوزارة 3 طرق لمعرفة نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني، نافية أي وسائل أخري يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي غير الطرق الآتية:

مطالعة رسائل الوزارة.

وضع الكود الخاص بجهاز التابلت للطالب على إحدى المواقع الرسمية التي يجهزها فريق الخاص بمنظومة IT مثل موقع وزارة التربية والتعليم

التوجه إلى المدارس حيث ترسل إليه النتائج من قبل مديريات التربية والتعليم المختلفة في المحافظات.

جدر الإشارة إلى تحذير وزارة التربية والتعليم من الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الأخبار التي لا تتحرى الدقة وتسبب بلبلة لدى الطلاب وأولياء أمورهم، لاسيما بعد زعمت بعض المواقع الإخبارية عن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 لطلاب الخدمات، وأكدت الوزارة أن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني لم تظهر بعد، وسيتم إعلان جميع النتائج في ذات اللحظة.

ويتابع معكم موقعنا كل جديد عن نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني في مصر، والرد على كافة استفساراكم من خلال التعليقات على هذا التقرير، ونتمنى النجاح والتوفيق لأبنائنا والتمتع بالإجازة قبل بداية العام الدراسي الجديد.