“متاح هنا” جدول الثانوية العامة 2019 النهائي بعد إعتماده رسمياً من قبل وزير التربية والتعليم

قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بإعتماد جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، ،وقد قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بالتأكيد على أن جدول امتحانات الثانوية العامة المذكور هو الجدول النهائي، وسيبدأ أول يوم من أيام امتحانات الثانوية العامة السبت الموافق 8/6/2019 وسنتهي الامتحانات يوم الاربعاء 3/، 7/2019 وذلك على أن يكون يوم الأربعاء 19/6/2019 أجازة من الأمتحانات ويوم الاثنين 24/6/2019 أجازة من الامتحانات .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2019

نقدم لكم اليوم من خلال ذلك التقرير جدول امتحانات الثانوية العامة 2019 ، وذلك بعد إعتماده من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق شوقي ، وقد تم إرسال نسخ منه إلى جميع الإدارات التعليمية ، وذلك لعلم الطلبة والطالبات في جميع المدارس بكافة محافظات مصر ، وهو النموذج النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.

جدول الثانوية العامة 2019 النهائي

والجدير بالذكر أنه تفصلنا أيام معدودة عن امتحانات الثانوية العامة ، ومن خلال السطور القادمك سنقوم معكم بمتابعك كافة بوكليتات المراجعة الخاصة بجميع المواد والمراجعات النهائية لكافة مواد الثانوية العامة ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلك ليصلكم كل ما تحتاجونه في امتحانات الثانوية العامة 2019.

نماذج بوكليت الثانوية العامة 2019 جميع المواد

تم إصدار النموذج التجريبي الأول من بوكليتات 2019 الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم ، والجدير بالذكر أنه سيكون بوكليت هذا العام بنفس ترتيب الأسئلة وطريقتها .