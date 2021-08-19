متى تبدأ المدارس في سلطنة عمان 2022/2021؟

بواسطة محمود عطا الله
بداية المدارس في سلطنة عمان 2022 بداية المدارس في سلطنة عمان 2022/2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية المدارس في سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد القادم 2022/2021، حيث أصدرت دائرة التواصل والإعلام بالوزارة تفاصيل الدراسة، كما تم نشر التقويم الدراسي لمدارس عمان 2022 من الفصل ا إلى 12، هذا ونجيب من خلال هذا التقرير عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع وهو “متى تبدأ المدارس في عمان 2022؟”، هذا وقد تم الكشف عن نظام التعليم في العام الجديد لكافة المراحل الدراسية للحفاظ على سلامة الجميع من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب.

متى تبدأ المدارس في سلطنة عمان 2022/2021؟

  • موعد عودة الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية من يوم 12 سبتمبر 2021.
  • موعد عودة الطلبة والطالبات للمدارس في سلطنة عمان من يوم 19 سبتمبر 2021.
  • بخصوص نظام التعليم في المدارس ذات الصفوف من 1 إلى 6، سوف يكون تشغيلها بنظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع، ويتم استثناء المدارس ذات الكثافة المنخفضة  والتي لا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 20 طالب فيكون تشغيلها بنظام التعليم المباشر 100%.
  • المدارس ذات الصفوف من 7 إلى 11 سوف يتم تشغيلها بنظام التعليم المباشر 100%، باستثناء المدارس التي يزيد فيها عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن 30 يتم تشغيلها بنظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع.
  • الصف الثاني عشر سوف يكون بالتعليم المباشر.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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