أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية المدارس في سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد القادم 2022/2021، حيث أصدرت دائرة التواصل والإعلام بالوزارة تفاصيل الدراسة، كما تم نشر التقويم الدراسي لمدارس عمان 2022 من الفصل ا إلى 12، هذا ونجيب من خلال هذا التقرير عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع وهو “متى تبدأ المدارس في عمان 2022؟”، هذا وقد تم الكشف عن نظام التعليم في العام الجديد لكافة المراحل الدراسية للحفاظ على سلامة الجميع من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب.
متى تبدأ المدارس في سلطنة عمان 2022/2021؟
- موعد عودة الهيئات التدريسية والإشرافية والإدارية من يوم 12 سبتمبر 2021.
- موعد عودة الطلبة والطالبات للمدارس في سلطنة عمان من يوم 19 سبتمبر 2021.
- بخصوص نظام التعليم في المدارس ذات الصفوف من 1 إلى 6، سوف يكون تشغيلها بنظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع، ويتم استثناء المدارس ذات الكثافة المنخفضة والتي لا يزيد عدد الطلبة في الشعبة الواحدة عن 20 طالب فيكون تشغيلها بنظام التعليم المباشر 100%.
- المدارس ذات الصفوف من 7 إلى 11 سوف يتم تشغيلها بنظام التعليم المباشر 100%، باستثناء المدارس التي يزيد فيها عدد الطلاب في الشعبة الواحدة عن 30 يتم تشغيلها بنظام التعليم المدمج أسبوع بأسبوع.
- الصف الثاني عشر سوف يكون بالتعليم المباشر.