أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بداية المدارس في سلطنة عمان للعام الدراسي الجديد القادم 2022/2021، حيث أصدرت دائرة التواصل والإعلام بالوزارة تفاصيل الدراسة، كما تم نشر التقويم الدراسي لمدارس عمان 2022 من الفصل ا إلى 12، هذا ونجيب من خلال هذا التقرير عن السؤال الذي يشغل تفكير الجميع وهو “متى تبدأ المدارس في عمان 2022؟”، هذا وقد تم الكشف عن نظام التعليم في العام الجديد لكافة المراحل الدراسية للحفاظ على سلامة الجميع من أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب.

متى تبدأ المدارس في سلطنة عمان 2022/2021؟