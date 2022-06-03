دوام رياض الأطفال 2023/2022 الكويت.. تعرف على موعد بداية الدارسة

مرحلة الروضة هي واحدة من أهم المراحل التعليمية للأبناء، حيث يتم بناء الطفل في رياض الأطفال تعلييميًا وتغرس فيه كل بذور العلم النافعة، كما يكون الطفل في تلك المرحلة مستقبلا جيدًا، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد بداية الدوام في رياض الأطفال بالكويت للعام الدراسي القادم 2023/2022، يذكر أن وزارة التعليم قد فتحت باب التسجيل في تلك المرحلة للعام القادم منذ فترة.

دوام رياض الأطفال 2023/2022 الكويت

كان آخر يوم لدوام الهيئات الإدارية والتعليمية في الروضة بالكويت هو يوم 9 يونيو 2022، وبدأت إجازة نهاية العام للروضة يوم 12 يونيو 2022، تستمر الإجازة لمدة ثلاثة شهور، موعد بداية الدوام في رياض الأطفال الكويت للعام الدراسي الجديد القادم 2022-2023 يوم 11 سبتمبر 2022، كل عام وأنتم بخير.