متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019 .. وماهي توقعات الحدود الدنيا لطلاب الدبلومات الفنية

موعد تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالكليات والمعاهد هو السؤال الذي يبحث عنه الكثير من الأهالي والطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات,جاء ذلك بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التجارية والصناعية والزراعية والفندقية,بالإضافة إلى الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية في الساعات القليلة الماضية,حيث يتجه الطلاب الآن لمعرفة كافة التفاصيل والمعلومات عن موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية للقبول بالكليات والمعاهد المتاحة لهم فى تنسيق الدبلومات لجميع التخصصات نظامي 3و5 سنوات .موعد تنسيق الدبلومات الفنية نظامي ثلاث وخمس سنوات على موقع التنسيق الإلكتروني

ميعاد تنسيق الدبلومات الفنية المرجح ,حيث من المنتظر أن يعقد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار مؤتمرا قريبا من اجل توضيح كافة المعلومات الخاصة بموعد تنسيق الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها وشعبها نظام 3 و 5 سنوات ويعلن عن الكثير من المعلومات الهامة بخصوص تنسيق الدبلومات ,والكليات الجديدة المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية لهذا العام ومن ضمنها كليات وجامعات التكنولوجية في مصر .

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2019 على بوابة الحكومة المصرية مواعيد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية(صناعي نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية)

متى يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2019,حيث من المتوقع انطلاق طلاب الدبلومات الفنية لتسجل الرغبات ضمن تنسيق الدبلومات للالتحاق بالكليات والمعاهد هذا العام في النصف الأول من شهر أغسطس 2019 ,والجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية يحصدوا 10% من سعة و استيعاب الكليات والمعاهد من طلاب الدبلومات الفنية سواء كانوا دبلوم تجارة دبلوم صنايع أو دبلوم زراعة,حيث توزع هذه النسبة بين النظامين ثلاث وخمس سنوات كالتالي :

ما يقرب من 33% منها مخصص لطلاب الشهادات الفنية خمس سنوات بعد الإعدادية والمعاهد الفنية بعد الثانوية والباقى لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات

توقعات الحدود الدنيا لطلاب الدبلومات الفنية هذا العام التي يعتبرها الخبراء نفس الحدود الدنيا للعام السابقة مع تفاوت 1.5% زيادة عن العام السابق والتي كانت كالاتي :

دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات بنسبة 60 % فأكثر, مع تفاوت قد يزيد 1.5% عن هذه النسبة كحد ادني.

دبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر,مع تفاوت قد يزيد 1.5% عن هذه النسبة كحد ادني.

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 60% فأكثر,مع تفاوت قد يزيد 1.5% عن هذه النسبة كحد ادني.