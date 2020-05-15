Take a fresh look at your lifestyle.


مجلس الوزراء يرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية

بواسطة أحمد سعيد
شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية مجلس الوزراء يرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية لسنوات النقل

نشرت مواقع إخبارية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء تُفيد بعدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونيا على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدًا أنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة 15 مايو 2020، تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنها أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيرًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت المدارس على مستوى الجمهورية، بدأت يوم السبت الماضي، في استلام المشروعات البحثية من الطلاب، ويستمر التسليم حتى يوم غدٍ السبت 16 مايو من الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرًا.

تسليم الأبحاث

وفي سياق الرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية، فقد كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بدء تسليم الأبحاث إلكترونيا على منصة “إدمودو” حتى لا يتكدس الطلاب أمام المدارس لتسليم الأبحاث الورقية، ولحماية جميع الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

قد يعجبك ايضا
أخبار التعليم

التعليم تمد فترة تسليم المشروعات البحثية وتعلن موعد امتحانات الثانوية العامة

أخبار التعليم

لمن لم يقدموا الأبحاث … التعليم تعلن ضوابط عقد امتحان الدور الثاني

أخبار التعليم

مفاجأة في المشروعات البحثية | الطلاب الراسبون يمتحنون كل المواد في يوم واحد «فيديو»

أخبار التعليم

التعليم تحدد الموعد النهائي لتسليم المشروعات البحثية لجميع المراحل

أخبار التعليم

“التعليم” تُعلن مد فترة تسليم المشروعات البحثية (بيان رسمي)

أخبار التعليم

خطوات كتابة بحث التعليم الفني ومواعيد تسليم المشروعات التطبيقة لطلاب المدارس الفنية…

أخبار التعليم

مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية

أخبار التعليم

الفرق بين المدين والدائن في المحاسبة

أخبار التعليم

أبرزها مشروع بحثي أو امتحان إلكتروني .. ضوابط جديدة لطلاب النقل في جامعة الأزهر

أخبار التعليم

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية وتسجيل ولي الأمر طالب جديد 1441


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.