مجلس الوزراء يرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية

نشرت مواقع إخبارية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء تُفيد بعدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونيا على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول، فيما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الأنباء مؤكدًا أنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من خلال تقرير رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة 15 مايو 2020، تواصله مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنها أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تيسيرًا على جميع الطلاب وأولياء الأمور.

وكانت المدارس على مستوى الجمهورية، بدأت يوم السبت الماضي، في استلام المشروعات البحثية من الطلاب، ويستمر التسليم حتى يوم غدٍ السبت 16 مايو من الساعة التاسعة صباحا حتى 2 ظهرًا.

تسليم الأبحاث

وفي سياق الرد على شائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية، فقد كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن بدء تسليم الأبحاث إلكترونيا على منصة “إدمودو” حتى لا يتكدس الطلاب أمام المدارس لتسليم الأبحاث الورقية، ولحماية جميع الطلاب وأولياء الأمور من عدوى فيروس كورونا.