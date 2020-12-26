مجلس الوزراء يكشف حقيقة تأجيل الدراسة وامتحانات الجامعات بسبب كورونا

تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أنباء بتأجيل الدراسة وامتحانات الجامعات بالتزامن مع اجتماع المجلس الأعلي للجامعات اليوم في الفيوم لمناقشة تأثرات جائحة كورونا والاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان لها اليوم السبت، حقيقة تلك الأنباء المتداولة المتعلقة بتعليق الدراسة في المعاهد والجامعات وتأجيل امتحانات الترم الأول لمدة أسبوعين لتقام في أواخر يناير المقبل، حيث أكد الوزراء أنه لا صحة علي الإطلاق لهذه الأنباء وأن الامتحانات ستقام في موعدها المقرر له من قبل.

وقال المركز في بيانه:” إنه تم التواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في 30 يناير المقبل”.

الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيانه أن الدراسة منتظمة بجميع الجامعات والمعاهد علي متسوي محافظات الجمهورية، كما ان الامتحانات ستعقد في مواعيدها المقررة حسب الخريطة الزمنية المقرر للجامعات للعام الدراسي الحالي، مؤكدا أن الجميع يلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا مع مراعاة التباعد الاجتماعي أثناء عقد الامتحانات للحد من عدوي كورونا.

لجان متابعة في الجامعات

وكشف مجلس الوزراء، أن هناك لجان بالجامعات لمتابعة الوضع الصحي للطلاب بشكل يومي بكافة الجامعات، مع التشديد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مثل التعقيم في المباني المختلفة وعدم السماح بالدخول الا بإرتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد أيضا علي ضرورة متابعة جاهزية المستشفيات الجامعية لاستقبال حالات كورونا في المحافظات وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة المتعلقة بفيروس كورونا.

مناشدة بتحري الدقة

وفي نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد منها قبل النشر عبر التواصل مع الجهات المعنية حتي لا تكون فاقدة للمصدقية والحقيقة، والتي تؤدي في النهاية لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع، وطالبت التوجه إلي موقع وزارة التعليم العالي في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوي خاصة بالجامعات والمعاهد.