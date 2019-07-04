في أبريل الماضي من العام الجاري2019، أعلن النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات مصر، في تصريحات للتلفزيون المصري، أن العلاوة الاستثنائية 150 جنية فئة مالية مقطوعة، سوف تضاف للأجر الأساسي اعتباراً من أول يوليو2019 على حد قولة في تصريحاته، وتابع أن الأجر الأساسي قانوناً يخص غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، مشيراً إلى أن العلاوة عندما كانت العام الماضي (190-180-170-150) جنيهاً تم اضافتها إلى الأجر الأساسي، وبالتالى هذا العام سوف تضاف على حد قوله، بينما تعليم البرلمان يكشف عن مصير قرار تجنيد صرف مرتبات المعلمين على أساس 2014، هؤلاء المعلمين سوف يحصلون على 50% فقط من مكافأة الامتحانات.

مجلس الوزراء يوافق على قرار الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.

وافق مجلس الوزراء اليوم الموافق (4/7/2019) على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور لجميع الموظفين والعاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، حيث ينص القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهري بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة 3 سنوات، هذا بالاضافة إلى المكافأت والعلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظفين.

تعرف على أجور الموظفين لهذا العام 2019

وقد تم إعداد هذا المشروع، وفقاً للقانون رقم 79 لسنة2019 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ووفقاً لما صرحه النائب محمد وهب الله سابقاً، بأنه ابتداءاً من أول يوليو الجاري لهذا العام 2019، سيتم اعداد مشروع قرار الحد الأدنى للأجور، وذلك لجميع الموظفين في الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وأجهزة الدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين، على أن يكون أجور الموظفين من الدرحة الممتازة 7 آلاف جنيهاً شهرياً، والعالية 5 آلاف شهرياً، والدرجة الأولى 3500 جنيها شهرياً، والثانية 3 آلاف، والثالثة2600 جنيه، والرابعة2400، والخامسة 2200، والسادسة 2000 جنيه فقط، بينما درجة مدير عام فتصل إلى 4 آلاف جنيهاً شهرياً.