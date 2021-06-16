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محافظة الإسكندرية تنشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 nat.alex-edu.com

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية نتيجة الشهادة الاعدادية الاسكندرية

ظهرت منذ قليل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية على الرابط الرسمي للنتائج الخاص بالمحافظة، وكان المحافظ اللواء محمد الشريف قد اعتمد نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي عصر اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021، وأعلن سيادته عن أسماء أوائل هذا الصف، وكانت النتيجة مقررًا لها أن تظهر أمس الثلاثاء بحسب التوقعات لكنها ظهرت اليوم، بعد طول انتظار من جانب الطلبة وأولياء الأمور في كل مناطق الإسكندرية التعليمية.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الإسكندرية

فور اعتماد النتائج من سيادة محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، قامت الجهات المختصة بتزويد قاعدة بيانات موقع النتائج الدراسية بدرجات الطلبة والطالبات، وتعتبر الشهادة الإعدادية من أهم الشهادات في مسيرة الطالب التعليمية وهي البوابة إلى المرحلة الثانوية، رابط نتائج الشهادة الإعدادية الإسكندرية هو:
nat.alex-edu.com
مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع، لمعرفة النتيجة ضع رقم الجلوس في تعليق.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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