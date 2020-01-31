محافظة الجيزة.. نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020

في الوقت الذي يتأهب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب والطالبات لمعرفة حصيلة عنائهم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، ومعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للعام الدراسي الجاري 2019/2020، حصل موقع “كلمة”، على النتائج الكاملة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك عن طريق رقم الجلوس والاسم فقط.

وفي إطار خطتنا في موقع “كلمة” بمد قرائنا بالبيانات والنتائج الهامة، نقدم لكم في هذا التقرير، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2020، في محافظة الجيزة، بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمدها المحافظ خلال الأيام الماضية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري 2019 – 2020، في المحافظة. وأوضح البيان أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالجيزة بلغت 72.8% من إجمالي الطلاب الممتحنين، لافتا إلى أن إدارة الهرم التعليمية تمكنت من تحقيق المركز الأول في معدلات النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 81.9%.

مديرية التربية والتعليم تكشف تفاصيل التصحيح

وفي ذات السياق، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، خالد حجازي، أن المديرية تمكنت من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، وذلك بجهد مبذول على مدار الأيام الماضية، منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن المديرية عملت بجد من أجل “ظهور النتائج في أقرب وقت ممكن”.