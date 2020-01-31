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محافظة الجيزة.. نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020

بواسطة معتز الجمّال
نتيجة الإعدادية 2020

في الوقت الذي يتأهب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب والطالبات لمعرفة حصيلة عنائهم في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، ومعرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة للعام الدراسي الجاري 2019/2020، حصل موقع “كلمة”، على النتائج الكاملة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك عن طريق رقم الجلوس والاسم فقط.

وفي إطار خطتنا في موقع “كلمة” بمد قرائنا بالبيانات والنتائج الهامة، نقدم لكم في هذا التقرير، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2020، في محافظة الجيزة، بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعدما اعتمدها المحافظ خلال الأيام الماضية.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، في بيان رسمي، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجاري 2019 – 2020، في المحافظة. وأوضح البيان أن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بالجيزة بلغت 72.8% من إجمالي الطلاب الممتحنين، لافتا إلى أن إدارة الهرم التعليمية تمكنت من تحقيق المركز الأول في معدلات النجاح، حيث بلغت نسبة النجاح فيها 81.9%.

مديرية التربية والتعليم تكشف تفاصيل التصحيح

وفي ذات السياق، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، خالد حجازي، أن المديرية تمكنت من تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب، وذلك بجهد مبذول على مدار الأيام الماضية، منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أن المديرية عملت بجد من أجل “ظهور النتائج في أقرب وقت ممكن”.

نتائج الشهادة الإعدادية
النتيجةالحالة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن النتيجة
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح
الفصل الدراسي الاول 2020		بعد قليل
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوداي الجديد
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
الفصل الدراسي الاول 2020		الآن
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
الفصل الدراسي الاول 2020		لم تظهر بعد
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معتز الجمّال

    صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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