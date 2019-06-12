محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019

بعد أن انتظر الآلاف من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2018 / 2019، اعتمد اليوم محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تنسيق الثانوية العامة، والذي يبدأ بـ 220 درجة طبقا لما أعلنه محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، وبذلك يكون تنسيق هذا العام قد أرتفع بمعدل 10 درجات عن تنسيق العام الماضي والذي كان 210 درجة.

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بمجموع 220

وبعد أن أتم طلاب الصف الثالث الإعدادية الانتهاء من آخر مراحل التعليم الأساسي بحصولهم على شهادة الإعدادية يستعدون الآن للدخول في مرحلة جديدة وهي مرحلة التعليم الثانوي، والذي ينقسم إلى مجموعة كبيرة من التخصصات المتنوعة ما بين دبلومات فنية سواء كانت تجارية أو صناعية أو زراعية أو فندقية، وسواء كانت بنظام الثلاث سنوات أو الخمس سنوات، بالإضافة إلى الثانوية العامة التي يسعى الكثير من الطلاب للالتحاق بها.

ودائما ما ننصح الطلبة والطالبات المقبلين على المرحلة الثانوية باختيار نوع الدراسة المناسب لهم ولقدراتهم بغض النظر عن المجموع الذي حصلوا عليه، فمن المهم جداً اختيار الدراسة التي تحبها حتى تستطيع تحقيق أفضل النتائج بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019

هذا وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة وتم إعلانها منذ عدة أيام بنسبة نجاح بلغت 82% بعد أن تقدم للامتحان 153126 طالب وطالبه، نجح منهم 149932، وبذلك تكون محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد الطلاب الذين دخلوا الامتحان، وكذلك الأعلى من حيث نسبة النجاح.