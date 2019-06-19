مدارس الانتاج الحربي 2019 إعرف الآن شروط التقديم وجميع الأوراق المطلوبة “تنسيق من 210 درجة”

نتابع معكم كافة التفاصيل والأخبار والتصريحات حول مدارس الانتاج الحربي 2019 المصرية بعد الاعدادية وشروط التقديم وأيضا تنسيق مدرسة الانتاح الحربي، فقد صرح رئيس قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي المهندس ياسر سعودي رسمياً أن قطاع التدريب في مدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا المصرية يقبل الطلاب بعد آداء امتحانات الشهادة الاعدادية، وقد تم الإعلان بالفعل عن شروط مدرسة الانتاج الحربي 2019 لهذا العام وأيضا تنسيق مدرسة الانتاج الحربي، تابعونا في هذه المقالة علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

تنسيق مدرسة الانتاج الحربي 2019

سيتم الإعلان عن تنسيق مدرسة الانتاج الحربي في بداية شهر يوليو القادم، اي بعد 3 أسابيع من الآن، لذا يجب عليكم متابعة هذه المقالة لمعرفة تنسيق مدارس الانتاج الحربي فور الإعلان عنه، والجدير بالذكر أن ياسر سعودي قد صرح أن من الشروط الاساسية للقبول هي حصول الطالب علي الشهادة الإعدادية.

تحديث

تم تحديد تنسيق مدرسة الانتاج الحربي ليكون من 210 درجة لجميع المحافظات التعليمية، ويشترط أن يكون الطالب حاصل علي الشهادة الاعدادية في التعليم العام للسنة الدراسية الحالية 2018/2019 وسنوافيكم بأي جديد حول مدارس الانتاج الحربي 2019.

الأوراق المطلوبة لتقديم مدارس الانتاج الحربي 2019

صورة مطبوعة من شهادة ميلاد الطالب اصل بيان النجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها استمارة نجاح الطالب من الإدارة التعليمية ومن المدرسة المقيد بها 4 صور شخصية 4×6 بخلفية بيضاء

موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي

تم الإعلان عن موعد تقديم مدارس الانتاج الحربي 2019 وهو الأول من يوليو القادم بعد الإعلان عن تنسيق مدارس الانتاج الحربي للتكنولوجيا، والجدير بالذكر أنها تعتبر من المدارس الثانوية الحكومية المصرية ومدة الدراسة بها 3 سنوات فقط، ويتم التقديم للمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

عمل مدارس الإنتاج الحربي على سد حاجة السوق من الأيدي الفنية العاملة والمدربة التي يحتاجها حيث بط المنطومة التعليمية مع المجال الصناع عن طريق عقد الشراكات بين التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئات الخاصة باعتماد دولي، ويتم من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية تطبيق نظام الجدارات من خلال المناهج الدراسية لمواكبة احتياجات سوق العمل، وقد حصلت مدرسة الإنتاج الحربي على اعتماد دولي من قبل (مؤسسة بيرسون البريطانية) بالإضافة لاعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

شروط مدرسة الانتاج الحربي 2019