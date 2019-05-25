مديرية التربية والتعليم القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

نترقب إعلان مديرية التربية والتعليم القاهرة نتيجة ثالثة إعدادي 2019 الترم الثاني، عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج امتحانات طلاب القاهرة برقم الجلوس، خلال الساعات المقبلة وخاصة بعد ظهور عدة نتائج منها الجيزة ومطروح والإسكندرية، وقريباً ظهور نتائج كفر الشيخ والمنوفية، وفقاً تصريحات السادة مسئولي وزارة التربية والتعليم بكل محافظة، بناء على سير أعمال التصحيح والرصد في درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وسنتعرف على كيفية استخراج درجات الشهادة الإعدادية بالقاهرة من موقع بوابة القاهرة التعليمية.

أخبار مديرية التربية والتعليم القاهرة، رجحت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني، بالقرب من منتصف الأسبوع المقبل، حتى يتاح الوقت لاستكمال أعمال الرصد والمراجعة، والدقة في حساب درجات الطلاب والطالبات لعدم ظلم احد، وفق التعليمات التي صدرت لجميع الكنترولات من الأستاذ محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم،بضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة، وفور اعتماد النتائج من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة

بوابة نتائج التعليم الأساسي هي البوابة الإلكترونية لعرض نتائج الامتحانات في صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية بالرقم القومي أو رقم الجلوس، ويمكن الدخول على رابط نتائج الامتحانات من خدمات موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة، ثم تحديد وجهة المستعلم سواء كانت عن نتيجة احد صفوف النقل من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، أو الاستعلام عن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي والتعرف على أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فور إعلان اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة 2019.

موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي

استعلم الآن عن نتائج صفوف النقل في الابتدائية والصف الأول والثاني الإعدادي عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، لحين ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة.

نتيجة ثالثة إعدادي القاهرة 2019

مسئولي تعليم القاهرة أشاروا إلى ظهور نتائج ثالثة إعدادي القاهرة 2019 بالقرب من نهاية الأسبوع الجاري، ولذا سنضع لكم يوميا تحديث يوضح مدى تطور سير أعمال الكنترول، وتوقيت ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.