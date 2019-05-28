مديرية التربية والتعليم المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 البوابة الإلكترونية للمنوفية

متابعة مديرية التربية والتعليم المنوفية لمعرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس أو اسم الطالب، عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية الموقع الرسمي لنتائج الطلاب والطالبات في المنوفية، حيث كان من المنتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني منتصف الأسبوع الجاري، وها نحن نقترب من هذا الموعد وبين ساعة وأخرى نترقب صدور بيان عن محافظة المنوفية يوضح موعد اعتماد شهادة الصف الثالث الإعدادية لنهاية العام الدراسي 2018-2019

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية ستعلن قريباً للطلاب والطالبات موعد اعتماد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وستوفر البوابة دون شك روابط الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوي، أو اسم الطالب كما حدث في نتيجة الفصل الدراسي الأول، غير أن رابط نتائج طلاب محافظة المنوفية قد يفعل للحصول على درجات الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، وهو ما سنعلن عنه في حينه.

تصريحات مديرية التربية والتعليم المنوفية

تعليم المنوفية ووفق تصريحات الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، كان قد رجح اليوم الثلاثاء 28 مايو لاعتماد وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، فور انتهاء كنتول الإعدادية من أعمال الرصد والمراجعة، حيث يقدر عدد الطلاب في شهادة الصف الثالث الإعدادي بحوالي 64 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدد 379 لجنة امتحانية في 500 مدرسة على مستوى قرى ومدن محافظة المنوفية.

موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية

رابط نتائج البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية هو الموقع الرسمي لاستعلام نتائج الطلاب في الصف الثالث الإعدادي ومنه سنتعرف برقم الجلوس على درجات إعدادية المنوفية لحوالي 64 ألف طالب وطالبة خلال الساعات المقبلة، وستعلن منه كشوف أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بالاسم وصورة الطالب أو الطالبة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بواقع 80 درجة للغة العربية، وتحتسب درجة الإنجليزي من 60 درجة ونفيها للرياضيات، و40 درجة لكلاً من العلوم والدراسات، والمجموع الكلي للشهادة الإعدادية هو 280 درجة.