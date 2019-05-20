مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية .. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ، حيث ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، وذلك بعد ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن أن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية سوف يتم إعلانها في أقرب وقت ممكن، بعدما تنتهي أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الإسكندرية:-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الحصول على نتيجة الترم الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لإعلان النتيجة، وهذا الموقع الإلكتروني هو مركز المعلومات التابع لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

جدير بالذكر بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 بمحافظة الإسكندرية قد تم اعتمادها بنسبة 86.1%، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية نحو 82 ألف و699 طالب وطالبه نجح منهم نحو 70 ألف و352 طالب وطالبه.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 من خلال القيام بترك الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بعرض النتيجة.

ويسر القائمين على الموقع بأن يقدموا أجمل وأرق التهاني والأمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الشهادة الإعدادية بمناسبة النجاح الباهر.