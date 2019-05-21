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مديرية التربية والتعليم بالجيزة | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة برقم الجلوس

كتب كريم محمد آخر تحديث

نعرض لجميع طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لكي يتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها رسميآ من محافظ الجيزة وذلك خلال الأيام القادمة، حيث ينتظر طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة ظهور النتيجة بفارغ الصبر، لذلك نتشر لكم رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة للاستعلام عن نتيجة نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية 2019.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة | نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة برقم الجلوس
مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

أعلن وزير التربية والتعليم رسميآ بأن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019، في محافظة الجيزة وكذلك باقي محافظات مصر، سوف يتم الاعلان عنها بشكل رسمي من خلال موقع مديرية التربية والتعليم التابعة لكل محافظة في نهاية شهر مايو الجاري، حيث يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة الجيزة معرفة النتيجة النهائية الخاصة بهم من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، برقم الجلوس الخاص به، والتي سوف نعلن عنها فورآ بعد اعتمادها رسميآ.

علمآ بأن عمليات تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة، يتم تصحيحها حاليآ ومراجعتها بشكل سليم ودقيق جدآ، وذلك حرصآ على عدم وجود أي خطآ في أوراق الطلاب، هذا وترصد بعد ذلك الدرجات النهائية للطلاب بعد التدقيق فيها بشكل جيد، ويتم إرسالها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لكي تعتمد بعد ذلك رسميآ، ويتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، لكي يتمكنوا طلاب الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ننشر لكم الرابط الرسمي لـموقع مديرية والتعليم بالجيزة، لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة برقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها رسميآ من قبل السيد محافظ الجيزة، والتي سوف يتم ظهورها في نهاية شهر مايو الجاري كما أكد ذلك وزير التربية والتعليم.

سنوافيكم بكل جديد في ما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني بالجيزة، لذلك تابعوا أخبار النتيجة الخاصة بكم من خلال موقعنا لتتمكنوا من معرفة النتيجة الخاصة بكم على الفور، نتمنى لكم النجاح والتوفيق دائمآ.

عن الكاتب

كريم محمد

كاتب ومحرر عربي في عدة مواقع أخبار عبر الوطن العربي، أهتم بالتدوين في مجالات الرياضة والتعليم والأخبار الدولية والعربية

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