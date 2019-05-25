مديرية التربية والتعليم بالقليوبية… نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

ينتظر الآلاف من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية ، قيام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بأن أعمال التصحيح للمواد الدراسية المقررة على طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية سوف تنتهي منتصف هذا الأسبوع.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ طه عجلان بأن أعمال التصحيح تسير جنباً إلى جنب مع انتظام أعمال امتحانات الصف الأول الثانوي العام وكذلك أعمال امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2019.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة القليوبية:-

يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2019 من خلال الرابط الرسمي لموقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والذي تقوم من خلاله مديرية التربية والتعليم بالقليوبية برفع نتائج الامتحانات عليه والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط هنا

ووفقاً لتصريحات الأستاذ طه عجلان فإنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 على موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أوائل الأسبوع المقبل أو نهاية الأسبوع الجاري.

ويسعدنا أن نتلقى طلباتكم الخاصة بمعرفة النتيجة فقط قم بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد المحافظ.