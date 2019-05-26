مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ .. الآن أحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أعتمد منذ قليل الدكتور إسماعيل طه نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الدور الأول 2019 نحو 82.11%.

حضر اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ للترم الثاني 2019، الدكتورة بثينة كشك وكيل أول وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وأشارت إلى أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد بلغ 24 طالب وطالبه.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الترم الثاني 2019 :-

أتاحت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ الدخول عليها للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الدور الأول 2019.

حيث يمكن الدخول على تلك المواقع الإلكترونية للحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

أو من خلال الضغط هنا

كما أنه وخدمة من موقعنا فإنه يسعدنا أن نستقبل رسائلكم في تعليقات الموقع والتي تتضمن الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة، حيث سنقوم على الفور بالبحث عنها وسنعرضها.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ قد بلغ هذا العام نحو 52 ألف و333 طالب وطالبه حضر منهم الامتحانات نحو 51 ألف و 619 طالب وطالبة، وتغيب منهم عن الامتحانات نحو 714 طالب وطالبه.