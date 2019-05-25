موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر كنترول الصف الثالث الإعدادي

تعلن مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بجانب رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر بوابة كفر الشيخ الإلكترونية الموقع الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، حيث من المؤكد وفق تصريحات الدكتورة بثينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم، اعتماد نتائج طلاب كفر الشيخ في شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2018-2019، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 مايو، حيث نترقب خلال الساعات المقبلة خروج البيان الرسمي الذي سيحمل نسب النجاح وأسماء الطلاب العشرة الأوائل.

الدكتورة بثينة كشك كانت قد أدلت بتصريحات تداولتها الصحف خلال تفقدها لجان كنترول الصف الثالث الإعدادي، بان أعمال التصحيح لأوراق إجابة الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، وانه من المقرر اعتماد نتيجة إعدادية كفر الشيخ الترم الثاني من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ كفر الشيخ يوم الأحد أي غداً، وسيتم إتاحة نتيجة الإعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وسنعمل على وضع رابط البوابة الإلكترونية لكفر الشيخ كي يتوافر لديكم كافة الروابط الإلكترونية.

موقع مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ

حتى الآن لم يتم الإعلان عن رابط نتائج طلاب كفر الشيخ، عبر موقع مديرية التربية والتعليم، وننتظر لحين اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الدراسي الثاني، ومع صدور نسب النجاح وكشوف الطلاب الأوائل على مستوى الإدارات التعليمية، سنوفر لكم رابط البحث عن نتيجة إعدادية كفر الشيخ برقم الجلوس ونرفقه.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 .. المجموع الكلي

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2019 قبل ساعات من ظهور نتائج طلاب محافظة كفر الشيخ، ستحتسب من 280 درجة كمجموع كلي، مقسم على 140 درجة للفصل الدراسي الأول ومثيلتهم للفصل الثاني، وتكون درجات اللغة العربية من 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى من 60 درجة ونفسهم للرياضيات، و40 درجة للدراسات، و 40 درجة للعلوم.