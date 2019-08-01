مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعلن مد فترة التقديم للمدينة وخريطة الطلاب المقرر قبولهم العام الحالي تعرف على شروط التقديم والتخصصات المتاحة وكافة تفاصيل التقديم للمدينة العلمية المرموقة

متابعينا الأعزاء يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال، عن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا “مشروع مصر القومي للنهضة العلمية”، التي تهدف مصر من خلاله إلي الدخول في المجالات الحديثة للعلوم والتخصصات العلمية المعاصرة، التي تهدف إلي الابتكار في العلم والبحث العلمي، من خلال تخصصات جديدة على الطالب المصري، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم كل تفاصيل التقديم في المدينة العلمية، “مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا”.

في عام 1999 بدأة فكرة إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، من خلال العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل، وتم وضع حجر الأساس للمدينة يوم 1 يناير عام 2000، ودبت الحياة من جديد في المشروع بعد ثورة يناير 2011، وفي 20 ديسمبر عام 2012 بدأة الدراسة في المدينة.

معايير وشروط القبول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اجتياز اختبار القبول في الفيزياء والكيمياء و الأحياء والرياضيات.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

الحصول على نسبة 90% كحد أدنى في شهادة الثانوية العامة.

خريطة توزيع الطلاب المقرر قبولهم العام الحالي

كشف الدكتور شريف صدقي/ الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن خريطة توزيع الطلاب المقرر قبولهم العام الحالي، ونسب المقبولين من المدارس الحكومية والخاصة والدولية وجاءت كالأتي.

طلاب علمي رياضة بنسبة 55%.

طلاب علمي علوم بنسبة 23%.

طلاب مدارس STEM بنسبة 9%.

طلاب IGCSE بنسبة 7%.

طلاب الثانوية الأزهرية بنسبة 3%.

وأن نسبة الطلاب من المدارس الحكومية 78,6% من المقبولين بالجامعة والمدارس الخاصة 17,9% والدولية 3,5%.

التخصصات العلمية بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

تخصص علوم وهندسة النانو. تخصص العلوم الطبية الحيوية. تخصص هندسة الطاقة. تخصص هندسة البيئة. تخصص هندسة الفضاء. تخصص فيزياء الأرض والكون. تخصص الاتصالات.

تعرف على موعد التقديم في جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

كان من المقرر بداية القبول من يوم 15/7/2019 وينتهي القبول يوم 31/7/2019، ولكن نظراً لكثافة التقديم بالجامعة، تم مد فترة التقديم بالجامعة حتي يوم 8 من أغسطس الجاري.

وفي نهاية المقال نتمنى التوفيق لجميع من يرغب بالالتحاق بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا هذا الصرح العلمي الكبير أمل مصر في التقدم العلمي والنهضة العلمية.