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مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة

كتب محمود المصريفي آخر تحديث
مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة
مراجعة ليلة امتحان الاقتصاد والإحصاء 2019

يبحث طلاب الثانوية العامة عن مراجعة ليلة الامتحان لـ مادة الاقتصاد والإحصاء للعام الدراسي 2019، وذلك استعداد لخوض امتحانهما غدًا الإثنين الموافق 10 يونيو وفقًا للجدول الموضوع، ومن المعروف أن لمادة مقسومة إلى جزأين كما هو واضح من اسمها، ويدخل الطالب اختبار منفصل لكلاً منهما في توقيت مختلف، حيث يُخصص لكل امتحان منهما ساعة ونصف، ولا يتم إضافة درجة المادة للمجموع النهائي ولكنها في ذات الوقت هي مادة رسوب مثل التربية الدينية، ونظرًا لعدم اهتمام الطلبة بمذاكرتها طوال العام، فهذا الأمر يُسبب توتر وتخوفات لهم لذلك سوف نضع بين أيديكم مراجعة لكل منهما.

مراجعة ليلة الامتحان الاقتصاد والإحصاء 2019

أولا: مراجعة مادة الإحصاء

يحتوي منهج المادة على خمسة أبواب كاملة الأول عن معامل الارتباط، والثاني الانحدار، أما الثالث فهو عن الاحتمال بأنواعه المختلفة، ثم يأتي الباب الرابع عن المتغيرات العشوائية المتقطعة والمتصلة، أما الأخير فهو يناقش التوزيع الطبيعي، ووفقًا لمواصفات ورقة امتحان الإحصاء 2019 فهو يتكون من 13 نقطة، ثمانية اختيارات وخمسة مسائل موزعة على الفصول الخمسة المكونة للمنهج وفيما يلي مراجعة مهمة وجيدة لليلة الامتحان.

مراجعة ليلة امتحان الإحصاء 2019
مراجعة ليلة امتحان الإحصاء 2019

مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة

مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة مراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلةمراجعة ليلة امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2019 لن تخرج عنها الأسئلة

مراجعة ليلة امتحان الاقتصاد للصف الثالث الثانوي

يتكون منهج مادة الاقتصاد للثانوية العامة 2019 من ستة فصول، يتحدث الفصل الأول منها عن الاقتصاد والمشكلات الاقتصادية، أما الثاني فيدور حول عناصر الإنتاج، والثالث عن الدخل القومي، ويأتي الفصل الرابع ليناقش المالية العامة ودور الدولة، ثم الفصل الخامس عن النقود والبنوك، وأخيرًا الخامس عن العلاقات الدولية والاقتصاد.

مراجعة ليلة امتحان الاقتصاد 2019
مراجعة ليلة امتحان الاقتصاد 2019

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عن الكاتب

محمود المصري

أعمل صحفي إلكتروني منذ تسعة سنوات وعملت في العديد من المواقع الإلكترونية كمحرر وكمشرف عام على بعض الأقسام وأكتب في كثير من المجالات

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