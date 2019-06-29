مركز المعلومات| نتيجة الدبلومات الفنية 2019 صناعي وتجاري وزراعي عبر بوابة التعليم الفني

يبحث طلاب الثانوية الفنية وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول والثاني والثانوي الفني لجميع الفئات الفني التجاري والفني الصناعي والفني الزراعي، وتأخرت نتيجة الشهادات للدبلوم الفني للعام الدراسي 2018-2019 بسبب تعليمات وزارة التربية والتعليم بتحري الدقة في تصحيح كراسات الإجابات وتجميع ورصد الدرجات.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح كراسات الإجابات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية، ويتم العمل على مراجعة ورصد الدرجات والتجميع وحصر التقديرات للطلاب بشكل دقيق جداً وتقييم الطلاب بشكل دقيق يعطي كل طالب حقه الكامل في الدرجات.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية

بعد انهاء الامتحانات لطلاب الثانوية الفنية لطلاب الصف الثالث الثانوي الفني الصناعي والتجاري والزراعي في بداية شهر يونيو 2019 ويبحث الطلاب ويتساءلون عن موعد النتيجة التي تحدد مستقبلهم والبحث عن تنسيق الأعوام السابقة والتوقعات لتنسيق العام الحالي لمعرفة طبيعة المرحلة القادمة من التعليم للطلاب الراغبين في تكملة المسيرة التعليمية والالتحاق بالكليات، ومن المتوقع عرض النتيجة في الأيام الأولى من شهر يوليو ويتم عرض النتيجة برقم الجلوس للطلاب عبر موقع بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني فور الإعلان الرسمي لاعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم، والذي يتم في المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والذي يتم عرض نسبة النجاح لجميع الطلاب للدبلومات الفنية ” صناعي وتجاري وزراعي وفندقي” لنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات قبل ان يتم طرح التنسيق بعد النتيجة بأسبوع، ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة ومعرفة نتائج الامتحانات عن طريق وضع رقم الجلوس في التعليقات لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها:

أوائل الدبلومات الفنية

يتم عرض نتيجة أوائل الدبلومات الفنية أولاً على مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة تكريما لهم، ويتم في اليوم التالي إعلان نتيجة الطلاب عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والذي يعرض النتيجة برقم الجلوس ويتيح أيضا الاستعلام بكود الطالب عن أرقام الجلوس للاستعلام عن النتيجة.