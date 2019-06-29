مركز المعلومات emis.gov.eg..نتيجة الدبلومات الفنية بالإسم ورقم الجلوس

مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية تعد بوابة التعليم الفني من أكثر البوابات بحثا بالفترة الأخيرة وذلك من أجل البحث عن نتائج الدبلومات الفنية بجميع فروعها نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات, سواء دبلومات صناعية, تجارية, فندقية, زراعية, تمريض , حيث يتابع عدد كبير من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية الفنية كل ما هو جديد حول موعد ظهور نتائج أبنائهم للإطمئنان على مستقبلهم وإيجاد الكليات والمعاهد الخاصة لهم من أجل استكمال مسيرتهم التعليمية.

نتيجة الدبلومات الفنية.

صرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد انه تم تحديد الموعد النهائي لاظهار نتائج الدبلومات الفنية بجميع فروعها زراعي, صناعي , فندقي, تجاري نظام 3, 5 سنوات يوم الاثنين المقبل وذلك من خلال المواقع الالكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم, وبوابة التعليم الفني برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة وذلك اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وإعلان الأوائل خلال مؤتمر رسمي, على أن تعلن عبر المدارس بعد يوم من ظهورها على الإنترنت.

وأدى طلاب الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسي 2019 يوم 18-5 وتقدم حوالي و ا757056 طالبًا وطالبة، حيث بلع عدد طلاب الدبلوم التجاري 260200 طالبًا وطالبة، أما طلاب الدبلومات الفندقية حوالي 21864 طالب وطالبة أما الدبلومات الزراعية 98775 طالب وطالبة, اما إجمالي عدد طلاب التعليم الصناعى حوالي 376217.

رابط الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة الدبلومات الفنية فور الإعلان عنها من خلال المواقع الرسمية والتي يتم الإعلان عنها يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم برقم الجلوس الخاص بكل طالب, أما في حالة عدم معرفة الوصول الى النتيجة اترك الاسم ورقم الجلوس والتخصص وسوف نرسلها فور ظهورها اتبع الخطوات التالية .

أولا الدخول على————- بوابة التعليم الفني من هذا الرابط

ثانيا تقوم باختيار أيقونة التعليم الفني.

ثالثا اختار نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية.

رابعا إدخال رقم الجلوس وتحديد نوع الدبلوم الفني.

خامسا عرض النتيجة.

تعرف على نتيجة الدبلوم الزراعي الترم الثاني

تعرف على نتيجة الدبلوم الصناعي الترم الثاني

تعرف على نتيجة الدبلوم التجاري الترم الثاني