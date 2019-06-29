مركز المعلومات gate | نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس: الاستعلام عن النتائج عبر بوابة التعليم الفني

يترقب كافة طلاب الدبلوم في مختلف التخصصات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رسمياً، وقد أكد نائب وزير التربية والتعليم أن نتيجة دبلوم الصنايع، ونتيجة دبلوم التجارة، ونتيجة دبلوم الزراعة، ونتيجة الدبلوم الفندقي، ومختلف التخصصات للنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات ستصبح متاحة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك حيث انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وتم تجهيز قوائم أوائل التعليم الفني المصري، وقبل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم سيتم إعلان الأوائل وبعدها اعتماد النتيجة رسمياً.

نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس لكافة ألأفرع التالية ستصبح متاحة بين أيديكم عبر بوابة التعليم الفني المصرية، نتائج الثانوي الصناعي، نتائج الثانوي التجاري، نتائج الثانوي الفندقي، نتائج التمريض، كل هذه النتائج أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني ستكون متوفرة نهاية شهر يونيو أو بداية شهر يوليو، وها قد وصلنا لنهاية يونيو، ومن المرجح إعلان النتائج خلال الساعات القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم

قد أدي ما يتخطى 750 ألف طالب وطالبة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتعليم الفني، وسيمكنهم الحصول علي نتيجة الدبلومات 2019 عبر البوابة المصرية للتعليم الفني فور اعتماد النتيجة رسمياً من وزير التربية والتعليم، ويمكنكم ترك البيانات الخاصة بكم التالية في تعليق للحصول علي النتيجة فور ظهورها.

الاسم.

رقم الجلوس.

الشعبة.

النظام.

رابط بوابة التعليم الفني نتائج الدبلوم

نرفق إليكم رابط البوابة المصرية للاستعلام عن النتيجة، رابط البوابة المصرية للتعليم الفني، وكذلك رابط أخر للاستعلام وهو رابط بوابة الثانوي الفني، يمكنكم من خلالهما الاستعلام عن النتائج فور ظهورها، عن طريق الضغط علي الرابط وكتابة رقم الجلوس الخاص بكم والبحث.